Прибыль Nokia упала на 90%

Компания Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, сообщила о снижении прибыли на 90% в первом квартале 2009 года, передает ВВС.

По данным компании, ее чистая прибыль упала до 122 млн. евро. В том же квартале прошлого года эта цифра составляла 1,2 млрд. евро.

На 27% в первые три месяца нынешнего года снизился объем продаж: он составил 9,28 млрд. евро, тогда как год назад - 12,7 млрд. евро.

Однако рынки посчитали, что показатели Nokia оказались не так плачевны, как предсказывали некоторые, и в ответ на публикацию результатов компании курс ее акций повысился на 8%.

Доля Nokia на мировом рынке мобильных телефонов составила 37%, как и кварталом ранее. В первом квартале прошлого года доля компании была несколько выше - 39%.

"Конъюктура в этот период была чрезвычайно сложной, но мы продолжали целенаправленно инвестировать в потребительские интернет-услуги, которые предоставляются по всему спектру нашего портфеля мобильных устройств," - заявил глава компании Олли-Пекка КАЛЛАСВУО. "В совокупности эти шаги обеспечат наш будущий рост," - добавил он.