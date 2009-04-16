Минтранс презентует проект единого электронного билета

Министерство транспорта и связи планирует презентовать проект единого электронного билета на транспорте на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Старт единого билета начнется в Житомирской области во вторник», - отметил министр. По его словам, система уже готова, однако необходима регистрация соответствующего приказа Минтранссвязи в Министерстве юстиции.

На данный момент система единого электронного билета включает в себя систему авиации и железных дорог, где-то через две недели ожидается подключение к ней системы автотранспорта.

Справка УНИАН. Реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" происходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением автоматизированной системы "Единый электронный билет" занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом Министерства транспорта и связи 30 июля 2008 года.

По словам И.ВИНСКОГО, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта из одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

Планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.

Предполагается, что к середине 2009 года данная система будет практически отработана, а на 80-90% она заработает к концу 2009 года. В перспективе же планируется организовать продажу таких билетов и на зарубежные рынки.