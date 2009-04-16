Абонентская база сотовых операторов Украины уменьшилась

Совокупная абонентская база сотовых операторов Украины в марте 2009 года уменьшилась, в сравнении с февралем 2008 года, на 0,5% тыс. абонентов, и составила 55,48 млн. человек.

Такие данные приводятся в рейтинге компании iKS-Consulting (Россия), переданном агентству УНИАН.

По расчетам компании iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи в Украине составил в марте 2009 года 120,2%.

Лидером по абонентской базе продолжает оставаться компания "Киевстар", число абонентов которой в марте 2009 года уменьшилось на 273 тыс. и по состоянию на конец месяца составляло 23,05 млн. человек.

Следующую позицию занимает компания «Украинская мобильная связь», число абонентов которой в марте 2009 года уменьшилось почти на 87 тыс. и по состоянию на конец этого месяца составило более 17,93 млн. человек.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит», число абонентов которой в марте 2009 года увеличилось на 155 тыс. пользователей, и по состоянию на конец марта 2009 года составило почти 11,5 млн.

У оператора «Украинские радиосистемы» число абонентов в марте 2009 года уменьшилось на 33 тыс., и по состоянию на конец марта 2009 года составило 1,88 млн. пользователей.

Операторы сотовой связи в стандарте CDMA в Украине в общей сумме по состоянию на конец марта 2009 года имели более 857 тыс. абонентов, что почти на 21 тыс. больше, чем по итогам февраля т.г.

Лидирует в этом сегменте сотовой связи компания ITC, число абонентов которой по состоянию в марте составило 301,9 тыс. абонентов.

У компании «Телесистемы Украины» число абонентов по состоянию на конец марта 2009 года составило почти 289 тыс. абонентов.

У компании «Интертелеком» по состоянию на конец марта 2009 года насчитывалось более 266 тыс. абонентов.

Начавший в декабре 2007 года оказывать услуги мобильной связи третьего поколения в стандарте UMTS «Укртелеком», по итогам марта 2009 года увеличил базу абонентов до 238,6 тыс. абонентов, прирастив ее почти на 20 тыс. абонентов.