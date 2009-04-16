Бюджет потеряет 1 млрд. грн. из-за снижения ставки интерконнекта

Уменьшение существующей ставки интерконнекта вдвое приведет к потерям бюджета в размере 1 миллиарда грн. Об этом говорится в комментарии президента компании «Киевстар» Игоря ЛИТОВЧЕНКО, переданном УНИАН.

«При реализации запланированного уменьшения ставки интерконнекта отчисления в бюджет от операторов уменьшатся по меньшей мере на миллиард гривен, а то и больше. Это подтверждают не только наши расчеты, но и данные соответствующих

финансовых институтов», - отметил он.

По словам И.ЛИТОВЧЕНКО, операторы «недосчитаются миллионов доходов», которые необходимы для последующей перестройки сетей, а акционеры не получат запланированные дивиденды.

«В результате последующие инвестиции в отрасль под очень большим вопросом», - считает И.ЛИТОВЧЕНКО.

Он также отметил, что, «по непонятным причинам АМКУ и НКРС не видят в этом проблемы» как для рынка, так и для его последующего развития.

И.ЛИТОВЧЕНКО прогнозирует, что это отбросит развитие индустрии связи на несколько лет назад и еще больше усложнит развитие новых технологий и сетей.

По его словам, в этой дискуссии следует четко понимать: сегодня фактически спор идет о 25 копейках (за минуту), которые платят мобильные операторы "Укртелекому" за соединение, по сравнению с 50 копейками, которые платит "Укртелеком" мобильным операторам - между самими мобильными операторами ставка интерконнекта установлена договорами в основном в размере 50 копеек.

По данным И.ЛИТОВЧЕНКО, 65% всего рынка взаимосоединений телекоммуникационных сетей, или интерконнекта, в Украине (в денежном выражении) приходится на рынок взаимосоединений мобильных сетей или мобильный интерконнект, 16% - на взаимосоединения национальных операторов с иностранными, и только неполных 19% составляют взаимосоединения мобильных и фиксированных сетей. Причем из этих 19% рынка на долю "Укртелекома" приходится не более 15-16%.

«Именно интересы этой достаточно незначительной части рынка противопоставляются

интересам всего рынка. И за этим стоят государственные органы», - утверждает И.ЛИТОВЧЕНКО.

По его мнению, уменьшение существующей ставки интерконнекта вдвое автоматически приведет к снижению других тарифов на взаимосоединения, что, в свою очередь в той или иной мере отразится на тарифах и приведет к уменьшению объема телекоммуникационного рынка в денежном измерении. И это при том, что сегодня этот процесс и так уже стремительно развивается в результате финансового кризиса, и уже за февраль отрасль недосчиталась 17% доходов.

Любое дополнительное искусственное уменьшение объема рынка, считает И.ЛИТОВЧЕНКО, «приведет лишь к углублению кризиса в отрасли связи», которая еще в ноябре-декабре 2008 года выглядела достаточно уверенно на фоне других, которые испытывали катастрофические потери.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМК) в январе принял решение создать рабочую группу по изучению рынка интерконнекта (взаимосоединения) операторами мобильной и фиксированной связи. Такая необходимость возникла из-за проблем при переподписании договоров между операторами относительно такс на доступ к телекоммуникационным сетям. Согласно законодательству, исключительно Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) может устанавливать таксы на доступ к телекоммуникационным сетям операторов связи, которые занимают монопольное положение. На сегодня данная такса установлена на уровне 0,5 грн., при этом для монополистов она снижается вдвое – до 0,25 грн.

По словам члена НКРС Владимира ОЛИЙНЫКА, ставки интерконнекта могут находиться в пределах 30-40 копеек, в то же время действующий сегодня тариф составляет 50 коп. и, согласно выводам АМК, является завышенным.

Антимонопольный комитет Украины перенес назначенное на 9 апреля заседание по определению монополистов на рынке интерконнекта мобильных операторов.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи, число абонентов компании - 23,3 млн. чел. (по состоянию на 1 марта 2009 года). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

В настоящее время взаиморасчеты за интерконнект между «Укртелекомом» и «Киевстаром» приостановлены.