Киевское метро 19 апреля будет работать круглосуточно

В Пасху, 19 апреля, Киевский метрополитен будет работать круглосуточно.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Кроме того, для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок киевлян и гостей столицы на время подготовки и празднования Пасхи 18 апреля работа маршрутов городского транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, будет продлена на один час.

19 апреля перевозка пассажиров на этих маршрутах будет начата на один час раньше.