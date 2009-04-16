Стоимость конверсии для 3G должна составить 2,5 млрд. грн.

Министерство обороны настаивает на стоимости конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) в размере 2,5 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимир ОЛИЙНЫК.

По его словам, на состоявшемся вчера совместном заседании представителей НКРС и Министерства обороны (МО) последние отказались снижать стоимость конверсии радиочастот, предназначенных для третьего поколения мобильной связи в стандарте 3G/UMTS, несмотря на достигнутые на предыдущих заседаниях договоренности о возможном снижении стоимости конверсии.

В.ОЛИЙНЫК сообщил, что если ранее министерство не предоставляло обоснования такой суммы конверсии, то сегодня оно «официально обосновывает данную сумму», и это обоснование направлено в Минэкономики. В то же время член НКРС отметил, что обоснованность расчетов МО по затратам на конверсию будет проверена Межведомственной группой, проверка будет осуществляться в том числе и на местности, с целью определения установленного оборудования спецпользователей и требуемых затрат по его конверсии.

По мнению В.ОЛИЙНЫКА, такая позиция МО резко снижает вероятность проведения тендера на радиочастоты для третьего поколения мобильной связи в этом году – «с 90% до 40%».

Это связано с тем, что Межведомственная комиссия, которая по поручению Кабмина занимается вопросом конверсии, в мае текущего года не получит реальных результатов по необходимым затратам на конверсию, кроме того, потребуется время на проверку обоснованности расчетов МО, объясняет В.ОЛИЙНЫК.

По его словам, по оценкам НКРС, стоимость конверсии не должна превышать сегодня 600 млн. грн. Он отметил, что «это стоимость с учетом инфляции», ранее расчетная стоимость конверсии, определенная в том числе и специалистами МО, составляла 330 млн. грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с тем, что имеются разногласия по стоимости конверсии между МО и представителями отрасли связи и НКРС, и в связи с непредоставлением МО расчетов по обоснованности стоимости конверсии правительство приняло решение о создании Межведомственной комиссии, которая рассматривает этот вопрос.

Как сообщил В.ОЛИЙНЫК, сегодня существует 100 Мгц частотного спектра, который может быть предложен претендентам на радиочастоты мобильной связи третьего поколения. Пока количество лицензий, которые могут быть выданы, не определено - может быть выдано три или четыре лицензии. В настоящее время среди претендентов на лицензии шесть операторов – УМС, "Киевстар", "Астелит", УРС, ITC и “Телесистемы Украины”. Лицензии должны быть выданы на тендере, так как число претендентов превышает предложение.

Справка УНИАН. Стоимость лицензий на радиочастоты третьего поколения в различных странах была разной – так, в странах ЕС на эти лицензии операторы затратили в общей сложности более 100 млрд. долларов. В других странах эти лицензии выдавались практически бесплатно (например, в России). В Украине «Укртелеком» заплатил за лицензию на эту связь примерно 150 млн. грн. в 2005 году (без учета затрат на конверсию).