Расходы на получение лицензии для 3G не должны превышать 25 млн. долл.

Общие затраты на получение лицензии на радиочастоты для третьего поколения мобильной связи в стандарте 3G/UMTS не должны превышать 25 млн. долл.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН генеральный директор компании «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) Андрей ДУБОВСКОВ.

«По нашим оценкам, с учетом условий, в которых операторам придется осваивать лицензию, предел стоимости всех затрат, включая лицензию и частотную конверсию, который делает ее получение интересным для оператора, составляет не более 25 млн. долл. США», - отметил он.

По словам А.ДУБОВСКОВА, 3G – «это очень большая и хорошая перспектива», потому что на сегодняшний день ресурс стандарта второго поколения (2G) GSM практически исчерпан, и потребителям «вряд ли стоит ожидать огромного количества новых услуг» на основе 2G. Новые возможности как раз и появятся с внедрением 3G.

«Я думаю, что когда-то этот процесс начинать надо, вне зависимости от того, способствует этому экономическая ситуация или не способствует», - считает он.

По мнению А.ДУБОВСКОВА, процесс развертывания UMTS – это не просто «выдача лицензии и проставление на ней печати и подписи соответственного государственного

чиновника». Это большой и серьезный процесс конверсии частот, подготовки инфраструктуры, взаимодействие с вендорами, поставщиками решений, проведение тендерных процедур и т.д. По его словам, «третье поколение – это не модная фишка», это будущее развитие коммуникаций, и начинать его развитие «когда-то надо» вне зависимости от того, какова реальная экономическая ситуация в той или иной стране.

При этом А.ДУБОВСКОВ отметил, что, «безусловно, в условиях текущей ситуации», когда речь идет о строительстве сети, о значительных капиталовложениях, преимущественно в долларах, и все это – на фоне уменьшения доходов населения, «успех и продвижение 3G» будет зависеть, прежде всего, «от стартовых условий, которые определит государство, стоимости лицензий, конверсии частот».

«Мы по-прежнему заинтересованы в получении лицензии 3G. Но сегодня любые решения о финансировании проходят жесткую экспертизу с учетом сложившейся экономической

ситуации в Украине и тех приоритетов, которые в этой ситуации стоят перед компанией по обеспечению качественной связью наших абонентов», - сказал А.ДУБОВСКОВ.