На пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят около 200 авто

На пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, в очередях стоит около 200 автомобилей. Об этом сообщает Громадське.

"Люди стоят несколько часов, пытаясь пересечь границу с соседней Польшей. Впрочем пограничники ничего им не объясняют. Проехать сейчас машины не могут", — говорится в сообщении.

На вопрос водителей, будут ли сегодня пропускать — работники Госпогранслужбы говорят, что "сами ничего не знают".

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Напомним, в ожидании приезда Саакашвили на пункте пропуска через границу "Краковец" собрались сотни активистов. Часть из них отправилась колонной из Киева 9 сентября. На пути их несколько раз останавливали – в полиции это объяснили тем, что к ним поступило сообщение о вероятную незаконное оружие в активистов. Между прочим, того же дня у партии Саакашвили заявили автобусы с молодчиками спортивной внешности возле Краковца.

Украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенков конце мая 2015 года.

Лишили гражданства Саакашвили в конце июля, когда он был за пределами Украины. Сам политик пообещал вернуться 10 сентября.