"Укрзализныця" извиняется перед пассажирами поезда Перемышль-Киев и обещает компенсацию

ПАО «Укрзализныця» приносят извинения пассажирам поезда «Перемышль - Киев» за дискомфорт и неудобства и обещают выплатить компенсацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЗ, в ситуации, сложившейся с курсированием поезда № 715 «Перемышль - Киев», «ведомство действовало исключительно в правовом поле».

Читайте такжеЗадержание "Интерсити" с Саакашвили: нардепы готовят заявление в полицию Польши и требуют консула«Укрзализныця» приносит извинения пассажирам за дискомфорт и неудобства, которые возникли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика, им будет выплачена компенсация», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что такая ситуация, в частности, подпадает под действие положений приказа Министерства транспорта и связи от 27 декабря 2006 г. № 1196, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2007 г. под № 310/13577 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

«Так, этим приказом определено, что пассажиры без проездных документов или с недействительными проездными документами, с фамилией и именем в проездном документе, которые не соответствуют данным документа, удостоверяющего личность (за исключением допущенных описок не более трех знаков), без документов, удостоверяющих личность, с ручной кладью, превышающей установленные нормы и размеры для ручной клади, в вагон не допускаются», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что «поскольку накануне администрация Государственной пограничной службы Украины отдельным письмом проинформировала ПАО «Укрзализныця» о круге лиц, чьи паспортные документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины, признаны недействительными, сотрудники в этой ситуации действовали в соответствии с порядком, определенным названными документами».

Кроме того, напомнили в УЗ, в соответствии с законом о железнодорожном транспорте в статье 22-1 «Обязанности пассажира и перевозчика при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении», «за невыполнение обязанности проверить перед началом перевозки пассажира в международном железнодорожном сообщении наличие у него документов, указанных в части 2 данной статьи, повлекшее перевозку или попытку перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов, перевозчик несет ответственность, предусмотренную законом».

«Поскольку законные требования перевозчика были проигнорированы, работники «Укрзализныци» действовали в соответствии с порядком, установленным законом и соответствующими нормативными актами», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что «ПАО «Укрзализныця» делает все возможное для того, чтобы выполнить свои обязательства перед пассажирами и просит прощения за дискомфорт и неудобства, которые возникли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика».

Как сообщал УНИАН, поезд «Интерсити», в котором пытались отправиться в Украину лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, народные депутаты и журналисты, были заблокированы в польском городе Перемышль. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права на въезд в Украину.

Саакашвили заявил журналистам, что нет никаких легальных оснований задерживать поезд. Он возмутился тем, что украинская власть захватила в заложники пассажиров поезда на польской территории.

По словам Саакашвили, «Укрзализныця» не относится к числу органов / учреждений, организаций, которые выполняют поручения относительно запрета на въезд.

Кроме того, напомнил Саакашвили, нарушается статья 351 Уголовного кодекса Украины - препятствование деятельности народных депутатов, которые находятся вместе с ним.