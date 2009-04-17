НКРС обязала операторов мобильной связи "рассекретить" стоимость услуг

Операторы мобильной связи должны информировать потребителей о стоимости услуг в полном объеме. Такое решение принято Национальной комиссией по вопросам регулирования связи на заседании 16 апреля т.г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«Операторы телекоммуникаций, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, в соответствии с действующим законодательством, должны обеспечивать информирование потребителей о стоимости услуги, которую они должны оплатить в случае ее заказа, в полном объеме (с учетом суммы сбора в Пенсионный фонд Украины), и предоставление потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам», - отмечается в сообщении.

На заседании НКРС 16 апреля приняты решения о выдаче 7 лицензий и аннулировании 3 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, и по 5 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

Комиссией также утвержден формат перечня кодов IMEI терминалов, которые ввезены из-за границы в установленном порядке, и формат перечня кодов IMEI терминалов, которые остались в реализации после 28.03.2009 г. (после вступления в силу новых нормативных актов о ввозе и реализации терминалов).

Следующее заседание НКРС состоится 23 апреля 2009 года.

Справка УНИАН. Министерство юстиции 17 марта т.г. зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 г. «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств» и №1339 от 05.02.2009 г. года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств». Оба решения вступили в силу с 28 марта 2009 года.

В новых документах, вместо дополнительного маркирования мобильных телефонов, будет производиться регистрация ввезенных индивидуальных кодов (серийных номеров) телефонов IMEI ввезенных в Украину, в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести Государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот”. Доступ к этой базе будут иметь представители Государственной инспекции связи и операторы мобильной связи, а также в установленном законодательством порядке контролирующие и правоохранительные органы, официальные представители производителей, импортеры, внесенные в реестр импортеров. При этом, согласно Положению, операторы мобильной связи Украины до 30 сентября 2009 года должны предоставить УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживаются ими по состоянию на 01.09.2009 г. для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Новым Порядком не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится в телефоне производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Порядком предусмотрено, что в каждом пункте реализации должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается. Для этого пункт продажи должен быть оборудованным компьютерной техникой и доступом в Интернет.