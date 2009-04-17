«Укрзализныце» компенсировали перевозку льготников на 22%

С января по март 2009 года железными дорогами Украины перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 100,9 млн. грн., при этом компенсация составила 21,8 млн. грн., или 21,7% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 61,169 млн. грн., компенсация за них составляет 8,49 млн. грн., или 23,4% от необходимого.

Как отмечают в ведомстве, сложной остается ситуация с финансированием перевозок студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений (студентов). Железными дорогами перевезены студенты на сумму 36,356 млн. грн., а получено компенсации за это 8,5 млн. грн. (23,4%).

Хуже всего обстоят дела с финансированием перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет. На эти перевозки затрачено 3,123 млн. грн., а компенсация не получена вообще, расходы на компенсацию затрат железным дорогам за эти перевозки в государственном бюджете не предусмотрены.

По данным ведомства, в целом это значительно ухудшает и осложняет финансовое состояние железных дорог и увеличивает убыточность пассажирских перевозок, что, в свою очередь, отражается на интересах государства, поскольку железные дороги имеют стратегическое значение для ее экономики.

Как отмечают в ведомстве, по Закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако сегодня ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.