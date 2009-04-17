В Ялтинском порту новый начальник

Конкурсная комиссия Министерства транспорта и связи Украины на своем заседании 16 апреля признала Егора ИВАНОВА победителем конкурса на замещение должности начальника Ялтинского морского торгового порта. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

В настоящее время Ялтинский порт является наиболее привлекательным в Украине с точки зрения пассажирских перевозок. Именно развитие туризма и привлечение иностранных туроператоров - первоочередное задание в работе предприятия.

«Два месяца назад министр (транспорта и связи Украины – УНИАН) Иосиф ВИНСКИЙ представил проект реконструкции Ялтинского порта премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Согласно этому плану, я буду вести свою работу», - отметил Е.ИВАНОВ.

Заместитель главы Государственной администрации морского и речного транспорта Украины Виктор СУДАРЕВ заметил, что Е.ИВАНОВ был избран большинством голосов членов Конкурсной комиссии за опыт и обстоятельные знания в сфере инвестиционной политики. «Важнейшим для Ялтинского порта на сегодня есть привлечение иностранных инвестиций в развитие пассажирских перевозок и туристических условий», - сказал В.СУДАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания Конкурсной комиссии МТСУ, состоявшегося 24 марта, к участию в конкурсе на замещение должности начальника Ялтинского порта были допущены Егор ИВАНОВ (исполняющим обязанностей начальника Ялтинского морского порта) и Виктор СЕЛИВАНОВ. Из-за отсутствия необходимых документов к конкурсу не был допущен Алексей БАРИНОВ.

Справка УНИАН. Пассажирский и торговый порт Ялта находится в глубине Ялтинского залива на Южном побережье Крымского полуострова. Порт открыт для навигации круглый год. Он состоит из пассажирского терминала, грузопассажирского портопункта и 17 портопунктов от Судака на востоке до Фороса на западе на протяжении более 58 миль вдоль Южного побережья. Пассажирский терминал сформирован гаванью с защитой молом. Глубины: пассажирский терминал - до 8,5 м, грузопассажирский - до 7,0 м.