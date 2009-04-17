Львовская ж/д призывает пассажиров к осторожности

В канун светлого Воскресенья Христового львовские железнодорожники обращаются ко всем, кто будет пользоваться услугами магистрали, с призывом быть максимально внимательными и осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, придерживаться правил безопасности, не оставаться безразличными в случае нарушений правил безопасности и активно противодействовать таким поступкам.

Как отмечают на ЛЖД, такие действия оградят граждан от досадных инцидентов, которые способны испортить праздничное настроение и пассажирам, и железнодорожникам.

По данным дороги, в первом квартале 2009 года количество случаев непроизводственного травматизма сравнительно со статистикой прошлого года несколько уменьшилось. В январе-марте текущего года на железной дороге были травмированы 38 человек (за аналогичный период 2008 года - 39), а смертность в результате происшествий снизилась с 22 до 14.

Среди самих частых причин травмирования людей на объектах железнодорожной инфраструктуры остаются ДТП на переездах, хождение по полотну, переход путей в не установленных местах. Подавляющее количество случаев травматизма происходят с 6 часов до 12 часов.

Железнодорожники также обращают внимание водителей транспортных средств, маршрут которых будет пролегать через железнодорожные переезды, на то, что особенно опасными являются именно групповые случаи травматизма. Поскольку нарушением правил дорожного движения на переезде ставится под угрозу жизнь и пассажиров поезда.