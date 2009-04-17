Реконструкция аэродрома в Харькове начнется в июне

Украинский государственный проектно-технологический и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Украэропроект» закончил разработку проекта реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта «Харьков». Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Вскоре проект реконструкции аэродромного комплекса будет передан на экспертизу в «Укргосстройэкспертизу» при Министерстве регионального развития и строительства Украины.

Финансирование реконструкции аэродромного комплекса будет осуществляться из госбюджета. На это предусматривается выделить около 250 млн. грн., и на сегодня уже поступило 1,6 млн. грн. на изготовление проектной документации на реконструкцию аэродрома.

По предварительным расчетам, работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы будут начаты в июне этого года.

Реконструкция предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы до 2470 м с увеличением PCN (классификационное число искусственного покрытия аэродрома) до 50, что позволит аэропорту принимать самолеты типа Airbus A-320 и Boeing B-737.

Напомним, что на сессии Харьковского городского совета принято решение от 23.10.2008 № 289/08 относительно передачи в государственную собственность аэродромного комплекса после завершения его реконструкции.

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ неоднократно говорил, что аэродромы должны иметь статус государственных.

Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу предусматриваются мероприятия по подготовке этого аэропорта стоимостью 684,9 млн. грн., в том числе за счет средств государственного бюджета - 249 млн. грн. на реконструкцию аэродрома, за счет других источников - 435,9 млн. грн. на модернизацию аэропортовой инфраструктуры.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» имеет искусственную взлетно-посадочную полосу размерами 2220х50 с несущей возможностью покрытия PCN-40. Последняя реконструкция ВПП осуществлялась в 80-х годах прошлого века.