ЮЖД активизирует работу по увеличению объемов перевозок

Южная железная дорога активизирует работу по улучшению перевозочного процесса.

По данным пресс-службы ЮЖД, для увеличения грузооборота вагонопоток со станции Основа назначением на Беларусь и в страны Балтии был «переключен» в направлении Основа-Полтава-Гребенка-Дарница. Также возобновлено курсирование грузовых поездов со станций Донецкой железной дороги назначением на Гомель через участок Букино-Основа. А со станций Основа, Харьков-Сортировочный было возобновлено движение вагонопотока на Одесскую и Молдавскую железные дороги по более короткому маршруту Полтава-Кременчуг-Бурты.

Кроме этого, Южная железная дорога в феврале и марте установила скидку на 8,55% тарифной ставки на перевозку строительных грузов. Это было сделано с целью привлечения дополнительных объемов грузов и увеличения поступлений за перевозку.

По данным ЮЖД, такое внедрение дало существенный результат: дополнительные объемы нагрузки составили 132,7 тыс. тонн, что дало 3 млн. 410,9 тыс. грн. дополнительных тарифных поступлений.

Также на протяжении трех месяцев текущего года железнодорожники увеличили объем перевозки зерновых (на 2,2 тыс. тонн больше). На сегодня зерновые занимают 30% нагрузки Южной железной дороги.