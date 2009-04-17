GM может быть реорганизована через месяц

Автомобилестроительная корпорация General Motors может быть реорганизована уже через месяц, заявил поверенный компании по делам банкротства, сообщает k2kapital..

"GM придется достигнуть перед процедурой банкротства соглашений со всеми своими кредиторами и профсоюзами и затем передать свои наименее пострадавшие подразделения новому юридическому лицу, которое будет свободно от долгов", - заявил Марк Коллинз (Mark Collins), директор юридической фирмы Richards, Layton & Finger.

Подавляющее большинство аналитиков и официальных представителей, опрошенных агентством, считают, что компания должна сделать это как можно скорее, так как любое промедление в этом деле ударит по всей американской экономике. Возможно, в дело может вмешаться Конгресс, которому придется выпустить специальный законодательный акт, чтобы ускорить процесс реорганизации.

Коллинз предположил, что лучше всего для GM будет рассматривать дело о своем банкротстве в суде Нью-Йорка, который обладает широким опытом в подобных разбирательствах, как в случае с банкротством Lehman Brothers.