Обама намерен развивать скоростные железные дороги

Президент Соединенных Штатов Барак Обама еще раз подтвердил свое намерение развивать сеть скоростных железных дорог в стране, передает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

По мнению президента, его предложения развивать скоростные железные дороги могут полностью изменить представления американцев о поездках по стране. Глава государства также отметил, что строительство железных дорог предпочтительнее как с экономической, так и с экологической точек зрения, чем строительство автомобильных дорог или развитие пассажирской авиации. Обама считает, что приоритетом должно стать строительство отрезков железной дороги протяженностью до 1000 километров. На них будут эксплуатироваться поезда, способные развивать скорость до 250 километров в час.

Как напоминает агентство, американское правительство намерено в ближайшие три года выделить на комплексное развитие железнодорожной инфраструктуры $8 млрд., а также привлечь частные инвестиции для развития, в том числе, альтернативных транспортных проектов.