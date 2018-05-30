Проект закона о дорожном налоге: больше ездишь – больше платишь

Великая украинская транспортная революция в конце зимы – начале весны этого года, как известно, захлебнулась. Собственно, революция состояла в одном – резком взвинчивании транспортного сбора, то есть налога за владение автомобилем – в несколько раз. Но и этого хватило – таксисты, маршруточники и просто автовладельцы перекрыли центр столицы, а в парламенте в едином порыве против новшества объединились те, кто готов по любому поводу оппонировать друг другу. В итоге законопроект о резком повышении транспортного сбора был с треском провален, незначительные косметические повышения сборов для отдельных категорий автомобилей мало что меняют.

Тем не менее, судя по всему, идея изменений в системе транспортного сбора остается весьма востребованной. Главным аргументом в пользу этого выступает более чем критическое состояние украинских дорог – без реальных средств изменить вряд ли что-то удастся.

Шесть процентов – но не от объема “движка”, а от литра топлива

12 февраля в Верховной Раде под номером 3030-12 был зарегистрирован законопроект – под авторством народного депутат от БЮТ Александра Сочки – который может полностью изменить систему налогообложения владельцев автотранспорта. Речь идет об отказе от нынешней практики начисления налога на автотранспорт, исходя из объема его двигателя. Вместо этого предлагается установить фиксированную ставку налога с транспортного средства в размере 6% от стоимости 1 литра бензина, солярки или другого вида моторного топлива, реализуемого конечному потребителю.

Хорошо это или плохо? Вернее, кто от этого выиграет – большинство автолюбителей и страна в целом, или отдельные «группы граждан»?

Если абстрагироваться от политических игр вокруг закона, очевидно, инициаторам его принятия придется столкнуться с неприятием нововведения, как это происходит с любой инициативой в сфере налогообложения. Дескать, «вот уж, деятели, чего надумали: не вышло поднять сбор с объема двигателя, так решили через бензин бабки снимать». Таковы, очевидно, реалии нашего мировосприятия, основанного на собственном печальном опыте, который подсказывает: со стороны государства ничего хорошего ожидать не приходится.

К тому же, и сам автор законопроекта «О внесении изменений в статьи Закона «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» Александр Сочка в разговоре с корреспондентом УНИАН сразу отметил, что предлагаемый им проект не претендует на высшую степень справедливости в подходе к налогообложению владельцев автомобилей.

«Абсолютно справедливого транспортного сбора, наверное, нет ни в одной стране мира, – говорит он. – Довольно близко к этому стоят США, где кроме транспортного сбора, который заложен в цену топлива, учитывается еще и вес транспортного средства. Ведь очевидно, что у грузовиков тоже могут быть весьма экономичные двигатели, которые потребляют бензин наравне со старым легковым автомобилем. Но также очевидно и то, что тяжелый грузовик будет оказывать на дорожное покрытие заметно большее разрушающее действие, чем легковушка».

Тем не менее, уверен депутат, Украине сегодня необходимо отказаться от архаичной формы начисления транспортного сбора и хотя бы на один шаг приблизиться к тому варианту, уровень справедливости которого значительно более высок.

Что же это за уровень справедливости?

Конструктивная критика вместо асфальтоукладчика

Налог с владельцев транспортных средств или, как его принято называть – транспортный сбор, по идее, должен практически полностью направляться на поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог и сопутствующей инфраструктуры. Распорядителем основного дорожного хозяйства Украины, а соответственно и средств, направляемых на его обслуживание и развитие, является Государственная служба автомобильных дорог Украины «Укравтодор». А у “Автодора” денег хронически не хватает. Благодаря новому закону они могут, наконец, реально появиться.

В Украине, отмечает автор законопроекта, существуют масса контролирующих органов по расходованию средств, но проблема все-таки в другом: структуры, отвечающие за состояние автодорог обосновано говорят о крайне недостаточном финансировании дорожных работ. «Денег не всегда хватает даже на проведение ремонтных работ, которые носят сугубо временный характер – весной подлатали ямы, а уже через год все начинается по новой. Тогда как в таких странах, как Германия, ремонт дорог проводится не чаще одного раза в 7 лет. Необходимо менять технологии дорожных работ, инвестировать в обновление дорожно-строительного оборудования», – убежден Сочка.

25 марта ВР приняла закон, согласно которому транспортный сбор вернулся на старый уровень, таким образом, проблему заморозили. «Но вопрос – где государство возьмет 1 млрд. 600 млн., которые необходимы в этом году на ремонт дорог, – остается. Пока же мы снова прибегли к социальному популизму. Конечно, те автомобилисты, которые протестовали под Кабмином и Верховной Радой, получили повод праздновать победу над «кровопийцами» политиками, но они же должны понимать, что в ближайшее время о нормальных дорогах в Украине не может быть и речи. Если раньше еще можно было рассчитывать получить долгосрочные кредиты на ремонт дорог от международных финансовых организаций, то в условиях кризиса этот вариант становится очень маловероятным. К тому же по кредитным обязательствам нужно рассчитываться», – подчеркивает депутат.

По новому же законопроекту, как и по его предыдущим версиям, транспортный сбор предполагается перечислять в бюджеты местного органа самоуправления по месту нахождения пункта реализации топлива. Это должно способствовать равномерному распределению средств на ремонт дорог. Где больше нагрузка на дороги, там больше ездят, значит, больше покупают бензина и, соответственно, больше поступлений в местный бюджет от транспортного сбора.

Но это базовые понятия. Как все будет происходить на самом деле, в деталях, сейчас говорить еще сложно. «Как будет взиматься транспортный сбор – это вопрос к контролирующим органам, как он будет администрироваться, – зависит от правительства», говорит автор законопроекта.

Хорошо, скажет любой автовладелец, дороги – это замечательно. Только почему все это должен оплатить именно я?

Что это будет стоить?

Говоря о главном вопросе, который беспокоит владельцев автотранспорта, а именно, о том, насколько могут подорожать бензин и солярка, г-н Сочка сослался на расчеты, сделанные экспертами Кабинета министров.

“Согласно расчетам, сделанным около месяца назад, те 6%, которые будут заложены в цену топлива в качестве транспортного сбора, в денежном измерении приведут к увеличению стоимости 1 литра бензина марки А-95 на автозаправках на 30 копеек. К стоимости дизтоплива, 6% надбавка, по состоянию на конец февраля этого года, добавит приблизительно 27 копеек”, – пояснил депутат.

По его словам, во время обсуждения законопроекта на профильном комитете Верховной Рады рассматривались варианты снижения нагрузки от уплаты транспортного сбора, а возможно, и полной его отмены для отдельных категорий владельцев автотранспорта.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мой законопроект позволяет уйти от всей этой неразберихи, которая возникает в связи с начислением транспортного сбора в зависимости от объема двигателя. Закон является более взвешенным в отношении старых машин с 2–3-литровыми двигателями, и он не имеет целью наполнять бюджет за счет одних, давая необоснованные преференции другим», – разъяснил депутат.

Александр Сочка убежден, что новая методика расчета транспортного сбора позволит владельцам старых автомобилей сэкономить на транспортном сборе. «Если ранее, – сказал он, – хозяин машины по умолчанию вносил фиксированную сумму транспортного сбора, исходя из рабочего объема двигателя его машины, то после внесения поправок в закон, предусматривающих включение сбора в стоимость бензина, он сможет самостоятельно контролировать свои траты. Хочешь платить меньше – меньше езди, к тому же новая схема отменяет, так сказать, авансовый платеж транспортного сбора – пользуешься машиной, платишь, стоит автомобиль без движения, соответственно, и государство не требует денег за простой».

В итоге, уверен народный депутат, возможный рост цены бензина на 30–40 копеек в конечном итоге отразится только на тех людях, которые часто пользуются машинами. Возвращаясь к старым советским автомобилям, можно сказать, что их владелец – сельский житель, который использует свое авто для доставки на базар овощей, фруктов и другой сельхозпродукции, – заплатит согласно новому транспортному сбору в 2–3 раза меньше, чем он платит сегодня. Ведь пользуется своей машиной он не так уж и часто. Однозначно, больше всех будут платить владельцы 6–8-литровых внедорожников и представительских лимузинов. Но, несомненно, у человека, который позволил себе транспортное средство за 70–80 тысяч долларов, найдутся деньги чтобы заплатить за бензин, цена которого за 1 литр станет всего на 30 копеек дороже.

Подводя итог сказанному, г-н Сочка повторяет, что новый подход к транспортному сбору значительно более эффективен с чисто психологической точки зрения. Все четко – утром деньги, вечером стулья. Владелец автомобиля ощущает взаимосвязь между отданными государству деньгами и полученными взамен «услугами». Конечно, качество услуг – это отдельный вопрос.

Тем не менее, понятно, что у нового закона найдется немало и противников.

Кто они, эти «группы неприятия»?

…А баба Яга против

В первую очередь, как несложно предугадать, против будут те, кто зарабатывает на жизнь перевозкой пассажиров.

Но вопрос о дискриминации отдельных плательщиков транспортного сбора, таких, как таксисты, считает автор законопроекта, открыт для дискуссий. По словам Сочки, чистая прибыль от оказания таксистами услуг напрямую не зависит от незначительного подорожания топлива. Сумма, затраченная ими на покупку топлива по-прежнему будет входить в затратную часть их бизнеса, в которой находятся затраты на обслуживание (ремонт) автомобиля, рекламные услуги, выплату кредита, услуги связи и пр.

«Я готов обсуждать вопрос о том, что определенные категории плательщиков транспортного сбора имеют претензии к такой системе начисления налога. Можно собрать круглый стол или создать рабочую группу, в которую войдут все заинтересованные стороны. Но с другой стороны, если, к примеру, таксисты считают себя обиженными, то можно напомнить им, что если они будут платить больше всех, то и дорогами они пользуются больше других собственников автотранспорта, и вредных веществ их автомобили выбрасывают в атмосферу больше. Я понимаю, что в конечном итоге эта нагрузка в незначительной части ляжет на пассажиров такси, но другого выхода, кроме как внедрения такой формы налогообложения и его честной выплаты, я не вижу», – сказал депутат.

Кроме таксистов, которые уже заявили о своем несогласии с новым законопроектом, есть и другие «группы риска». К ним, в первую очередь, принадлежит сельскохозяйственная техника, в отношении которой, по мнению г-на Сочки, возможны прямые дотации, или же специальная форма расчетов за топливо для сельхозпредприятий. Подобным образом может решаться вопрос и в отношении автомобилей пожарной охраны, машин скорой медицинской помощи, социального транспорта, типа школьных автобусов. Соответствующие дополнения, по словам автора законопроекта, будут внесены в его текст в ближайшее время.

Подобный закон вряд ли понравится и владельцам автозаправочных сетей. Зачем, спрашивается, им дополнительное внимание со стороны контролирующих органов к их бизнесу, а в особенности к денежным потокам, которые через них проходят. Лишняя головная боль из-за того, что через ваши бухгалтерские документы проходят деньги, к которым у государства может возникнуть особо пристальный интерес, никому не нужна», – говорит Александр Сочка.

В итоге, безусловно, надо взвешивать, чьи интересы важнее для общества. Автор законопроекта видит в нем еще одно неоспоримое преимущество: в случае принятия закона транспортный сбор наравне с гражданами Украины начнут платить и иностранцы, пересекающие территорию нашей страны на личном автотранспорте. В первую очередь, это важно в отношении грузовых автомобилей – фур, десятки тысяч которых ежегодно колесят по украинским дорогам с Запада на Восток и обратно. Теперь, заправляясь на украинских заправках, они автоматически будут платить и за украинские дороги.

Общая сумма доходов от взимания транспортного сбора, по новой методике, прогнозируется в размере около 2 миллиардов 650 миллионов в год. Такой суммы не хватит даже на то, чтобы привести в порядок дороги одного только Киева. Но это все же заметно больше, чем 700 миллионов гривен, поступивших в казну от транспортного сбора с легковых автомобилей за весь 2008 год. Чтобы ситуация с нашими дорогами изменилась, необходим качественный скачок в автодорожной отрасли. Для этого, естественно, нужны серьезные и системные вливания денег. Так что вариантов у автомобилистов, похоже, не много – разбитая ходовая автомобиля или лишнее 30 копеек за 1 литр бензина.

А кто союзники?

Автор законопроекта заметил: он прекрасно понимает, что новый вариант транспортного сбора может многим показаться слишком революционным. Говорит, в частности, хорошо помнит о том, как в январе-феврале этого года украинские автомобилисты единым фронтом встали против повышения транспортного сбора. Поэтому уверен, не надо спешить с его вынесением на голосование парламента. Прогнозирует, что реально принять законопроект не ранее 1 января 2010 года. Тем временем, считает, надо искать союзников.

Скажем, видит их депутат в том же Всеукраинском объединении автоимпортеров и дилеров. Считает, что его поддержат и в правительстве. В связи с этим Сочка напоминает, что премьер-министр Юлия Тимошенко уже дала поручение Министерству финансов вместе с другими центральными органами власти до 1 июля этого года рассмотреть возможность осуществления перехода от фиксированной оплаты налога на транспорт к уплате этого налога в стоимости топлива. «Рассмотреть возможность», как говорится, еще не получить саму возможность. Но это уже что-то, говорит Александр Сочка.

Насколько реальна поддержка закона потенциальными союзниками?

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в целом позитивно оценил законопроект. Ранее он выступал с резкой критикой повышения транспортного сбора, исходя из объема двигателя транспортного средства. «Необходимо полностью отменить транспортный сбор как неэффективное средство для привлечения денег на строительство дорог – Верховной Раде следует отменить транспортный сбор и ввести дополнительную составляющую в цену бензина, как это сделано в США», – предлагал Назаренко еще в январе этого года.

Как известно, любой чиновник по своей натуре консерватор, он как никто другой заинтересован в незыблемости законов, так как любые их изменения неизбежно вносят определенную путаницу и добавляют работы сотрудникам госаппарата. В этой связи может быть интересно и мнение заместителя начальника управления финансовой политики, заведующего сектором налоговой политики секретариата Кабинета министров Александра Бондарчука. Комментируя законопроект он, правда, подчеркнул, что в данном случае выражает свое собственное экспертное мнение, а не представляет официальную точку зрения правительства.

По словам Бондарчука, законопроект интересен тем, что определяет аналогичную инициативу премьер-министра.

Что касается администрирования транспортного сбора, включенного в стоимость топлива, то, по мнению эксперта, здесь не должно возникнуть особых проблем. «В данном случае будет применен точно такой же механизм, как и при взимании НДС, который также заложен в цену товара. Единственное отличие, это то, что в случае с транспортным сбором он будет платиться непосредственно в местные бюджеты по месту продажи топлива», – уточнил Бондарчук.

При этом он отметил, что «естественно, налоговикам придется ужесточить контроль за розничной продажей топлива и следить, чтобы те структуры, которые будут иметь льготы, не злоупотребляли ими. Это будет касаться в первую очередь сельскохозяйственных предприятий, для которых бензин и солярка будут отпускаться по льготной цене. При этом налоговые органы должны будут контролировать целевое использование данного топлива, чтобы оно не перепродавалось или же не использовалось в легковом транспорте. Я думаю, что действующее законодательство готово контролировать этот процесс, в частности, перепродажа топлива уже не возможна теми компаниями, которые не имеют соответствующих лицензий», – говорит эксперт.

Как и автор законопроекта, г-н Бондарчук убежден, что законопроект совершит переворот в механизме взимания транспортного сбора и наполнении бюджета. «Автовладельцы будут платить этот налог пропорционально количеству проеханных километров. Ни у кого не будет возникать вопросов – почему я плачу столько, а он платит столько».

Что ж, остается посмотреть на судьбу законопроекта в реальной жизни. Кто поддержит его, кто будет оппонировать, и почему…

Петр Черных (УНИАН)