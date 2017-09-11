Tesla увеличила запас хода своих электрокаров из-за урагана "Ирма"

Компания Илона Маска Tesla Motors выпустила специальное программное обеспечение, которое автоматически увеличивает запас хода базовых версий электромобилей Model S и Model X в зоне урагана "Ирма", обрушившегося на штат Флорида, сообщает Новое время.

Читайте такжеTesla передала владельцам ключи от первых 30 электромобилей новой Model 3

Самые бюджетные электромобили Tesla с индексом 60 и 60D оснащены батареями на 75 кВт-ч. Однако из-за специальной программной блокировки их емкость можно пополнять лишь на 80%. Защиту можно снять путем загрузки новой прошивки, скачивание которой обойдется в дополнительные 3 тысячи долларов.

В компании Tesla сообщили, что после объявления эвакуации из южной части штата Флорида в связи с приходом урагана "Ирма" к ним обратился один из клиентов с просьбой увеличить запас хода его электромобиля. По словам владельца автомобиля, его Model S способна преодолеть без подзарядки только 320 километров и ему не хватит заряда, чтобы проехать еще 50 километров для выезда из зоны эвакуации.

После этого руководство американской компании решило выпустить специальную прошивку, которая через облачный сервис автоматически обновляет программное обеспечение батарей в зоне стихийного бедствия и выводит запас хода электромобилей на максимальное значение.

Напомним, тропический циклон "Ирма", который называют самым мощным атлантическим ураганом за последние десять лет, достиг побережья американского штата Флорида утром 10 сентября. Приказ эвакуироваться с южной части полуострова получили 6,5 миллиона человек – практически треть от всего населения штата. Около 3,3 миллиона местных жителей остались без электричества.