"Укрзализныця" в сентябре ликвидирует дефицит локомотивов - Кравцов

Государственная компания "Укрзализныця" в сентябре ликвидирует дефицит тягового подвижного состава для удовлетворения потребностей бизнеса и государства в железнодорожных перевозках. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы ведомства Евгения Кравцова.

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"В сентябре планируем восстановить еще 84 локомотива. Это позволит уже в начале осени полностью ликвидировать дефицит тягового подвижного состава и удовлетворить потребность бизнеса и государства в железнодорожных перевозках. Наша задача - вернуть в рабочий парк как можно больше локомотивов за кратчайшее время", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, в "Укрзализныце" разработали программу восстановления эксплуатационного парка тягового подвижного состава и до конца 2017 года будет отремонтировано 274 локомотива.

"В частности, до конца года будет восстановлено 142 грузовых электровоза, 11 пассажирских электровозов, 40 грузовых тепловозов, 6 пассажирских тепловозов и 75 маневровых тепловозов. Из них на аффилированных предприятиях компании будет капитально отремонтировано 78 локомотивов: на "Днепропетровском ТРЗ" - 26, "Запорожском ЭВР" - 40, "Львовском ЛРЗ" - 12 единиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала года в производственных подразделениях локомотивного хозяйства проведено 4 тысяч текущих ремонтов электровозов и 1,12 тысячи ремонтов тепловозов.

В то же время отмечается, что "Укрзализныця" ведет консультации с мировыми производителями тягового подвижного состава, в частности, с General Electric и Siemens.

"Наша цель в сотрудничестве с мировыми лидерами по производству тягового подвижного состава – организовать выпуск локомотивов и внедрить программу модернизации имеющегося парка локомотивов. Локализация же производства на территории Украины - это принципиальный вопрос для "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Как сообщал УНИАН, 24 мая "Укрзализныця" представила консолидированный финансовый план компании на 2017 год, согласно которому планировала получить 1,2 миллиарда гривень прибыли в 2017 году против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году. Однако этот финплан так и не был утвержден.

После вступления в должность 9 августа исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов выразил надежду, что Кабмин утвердит финплан компании на текущий год в течение одного-двух месяцев.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.