Перевозка пассажиров в Украине снизилась

За январь-март 2009 г. пассажирским транспортом Украины перевезено 1,8 млрд. человек, выполнена пассажирская работа в объеме 29,2 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 11,5% и на 9% меньше объемов января-марта 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 100 млн. пассажиров или 96,7% от объема отправления пассажиров в 1-м квартале 2008 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге – на 6,6%, Южной – на 4,3%, Юго-Западной – на 3,2%, Приднепровской – на 2,2%, Одесской – на 2,1% и Львовской – на 1,5%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) в январе-марте т.г. воспользовались почти 1,0 млрд. пассажиров, что составляет 94,1% от объемов перевозок пассажиров в 1-м квартале 2008 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 5,1%.

Перевозки пассажиров морским транспортом в 1-м квартале т.г. составили 82,7% от объемов января-марта 2008 г. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 94,5% общих объемов морских перевозок пассажиров, в январе-марте т.г. уменьшили перевозку пассажиров на 17,9%.

Заграничные морские перевозки пассажиров в 1-м квартале т.г. составили 90,0% от объемов заграничных перевозок за аналогичный период 2008 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (95,4%), уменьшили перевозку пассажиров на 10,0%.

Также, по данным Госкомстата, авиационным транспортом Украины в январе-марте т.г. перевезено 0,9 млн. пассажиров, что на 17,4% меньше 1-го квартала прошлого года.

Кроме того, за три месяца 2009 г. городским электротранспортом перевезено 723,3 млн. пассажиров, что составляет 80,9% от объемов января-марта 2008 г.

Справка УНИАН. За 2008 г. пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 1,4% и на 4,5% больше по сравнению с 2007 годом.