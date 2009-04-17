Перевозка грузов в Украине снизилась

За первый квартал 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 153,0 млн. тонн грузов, что составило 67,1% от объема перевозок грузов в 1-м квартале 2008 г . Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, грузооборот в январе-марте т.г. достиг 80,1 млрд. ткм, что на 37,4% меньше, чем за аналогичный период прошло года.

При этом грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 32,4%. В частности, на Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 48,7%, Южной – на 41,5%, Юго-Западной – на 38,1%, Донецкой – на 32,7%, Приднепровской – на 31,2%, Одесской – на 26,2%.

Перевозка грузов железными дорогами в 1-м квартале т.г. снизилась на 32% - до 86,4 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 29%. Отправление грузов уменьшилось на Львовской железной дороге – на 45,3%, Юго-западной – на 44,3%, Одесской – на 40,4%, Приднепровской – на 31,6%, Донецкой – на 22,5%, Южной – на 16,2%. В частности, отправление цемента снизилось на 62,4%, строительных материалов – на 59,8%, лесных грузов – на 48,8%, утиля черных металлов – на 39,8%, черных металлов – на 38,5%, кокса – на 30,7%, химических и минеральных удобрений – на 30,5%, железной и марганцевой руды – на 30,0%, нефти и нефтепродуктов – на 29,9%, каменного угля – на 8,9%. В то же время, отправление зерна и продуктов перемола выросло в 2,9 раза.

Уменьшение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 15,1%), речном (на 61,7%), морском (на 54,1%), трубопроводном (на 46,2%)

По данным Госкомстата, отечественный морской и речной торговый флот в 1-м квартале т.г. выполнил перевозку грузов в объеме 1,6 млн. тонн или 42,5% от объема января-марта 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта составили 32,6% от объемов 1-го квартала 2008 г., морского транспорта – 53,1%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 54,0%, речным – на 57,7%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 8,2% - до 37,9 млн. тонн. Переработка импортных грузов уменьшилась на 57,0%, транзитных грузов – на 14,1% и грузов внутреннего сообщения – на 51,7%. Переработка экспортных грузов выросла на 20,8%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 21,6% - до 4,0 тыс. единиц.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) в январе-марте т.г. перевезено 25,9 млн. тонн грузов, что составляет 66,3% от объема перевозок грузов за аналогичный период 2008 г., выполнен грузооборот в объеме 6,7 млрд. ткм, что на 15,1% меньше.

Магистральными трубопроводами в 1-м квартале т.г. протранспортировано 39,1 млн. тонн грузов, что составило 67,7% от объема за 1-й квартал прошлого года. Перекачка газа уменьшилась на 39,2%, аммиака – на 48,2%, транспортировка нефти выросла на 1,6%. Транзит газа сократился на 50,7%, аммиака – на 33,1%, нефти – на 7,1%.

Кроме того, за три месяца 2009 г. авиационным транспортом Украины перевезено 19,2 тыс. тонн грузов или 73,4% от объема января-марта 2008 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 74,1 млн. ткм, что на 19,0% меньше сравнительно с 1-м кварталом 2008 г.

Справка УНИАН. За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за прошлый год составил 491,7 млрд. ткм, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.