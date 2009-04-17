«Эрнст энд Янг» проведет аудит «Укрзализныци»

ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» победило в тендере на проведение аудита «Укрзализныци» по стандартам международной финансовой отчетности за 2008 г.

Об этом сообщается в вестнике «Государственные закупки» №15 за 13 апреля т.г.

Согласно сообщению, стоимость договора - 7 млн. 890 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 г. Deloitte & Touche USC завершила международный аудит «Укрзализныци» за 2007 г. Капитализация «Укрзализныци» оценена в более чем 62 млрд. грн. – это основные средства.

По словам министра транспорта и связи И.ВИНСКОГО, проведенный аудит подтвердил, что «Укрзализныця» является предприятием с устойчивой прибыльной базой.

В то же время он настаивает на проведении международного аудита предприятий отрасли. Министр выразил обеспокоенность ситуацией в "Укрзализныце", когда предприятие по итогам 2007 года задекларировало прибыль в размере 707,6 млн. грн., а международный аудит, проведенный компанией "Делойт" за 2007 год, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, выявил 3,5 млрд. грн. убытков.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» является монополистом в сфере железнодорожных перевозок Украины и объединяет шесть железных дорог страны.

Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг, и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.