Винский в на Днепропетровщине вручил ключи от 62 квартир

Сегодня министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ в Днепропетровской области вручил ключи от 62 новых квартир военным Государственной специальной транспортной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе Новомосковске сегодня сдан в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом. В Днепропетровске под 44-квартирный жилой дом реконструирована бывшая солдатская казарма.

По словам министра транспорта и связи, общая стоимость строительства и реконструкции жилья для военнослужащих составляет около 6 млн. грн.

«Наши капиталовложения в восемь раз меньше стоимости аналогичного коммерческого жилья», – подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

По его словам, согласно программе Минтранса, в ближайшие пять лет войска Госспецтрансслужбы Украины будут переведены на контрактную основу и обеспечены жильем. Сейчас в очереди на получение жилья находятся 750 военнослужащих. Из них около 360 человек вообще не имеют квартир.

По данным министра, за последние 16 месяцев Министерство транспорта и связи выделило военнослужащим Госспецтрансслужбы 178 квартир.