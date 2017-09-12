Европарламентарии предложили отменить роуминг для Украины

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеЕвросоюз может отменить плату за роуминг для Украины через три года

Эти предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС "Восточное партнерство" содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

Такая модель "плюс" может быть предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства", Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей", говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Порошенко заявил о начале переговоров с руководством и лидерами стран-членов ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе.