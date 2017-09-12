В следующем году Кабмин выделит на дорожные работы 40 миллиардов

Правительство в следующем году выделит в бюджет новосозданного дорожного фонда 40 миллиардов гривень. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он напомнил, что в этом году доступный бюджет для финансирования ремонта дорог составляет 30 миллиардов гривень.

"Работы начались на всей территории страны. И как я обещал, объемы выполнения работ будут увеличены, будет совсем другое качество выполнения дорог", - сказал премьер.

Глава правительства пояснил, что источниками финансирования станут ресурсы дорожного фонда, ресурсы от децентрализации и средства от перевыполнения плана по таможенным поступлениям.

"Строительство дорог, их качество остается нашим приоритетом", - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

Однако 9 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 миллиардов гривень.