Сударев и Козырь назначены замглавы Госадминистрации

Кабинет Министров Украины распоряжением от 15 апреля 2009 г. № 393-р назначил Виктора СУДАРЕВА заместителем главы Государственной администрации морского и речного транспорта, освободив его с занимаемой должности. Текст документа размещен на правительственном портале.

Распоряжением от 15 апреля в 2009 г. № 394-р заместителем главы Государственной администрации морского и речного транспорта также назначен Борис КОЗЫРЬ.

Как сообщал УНИАН, правительство постановлением №227 от 5 марта 2009 года создало Государственную администрацию морского и речного транспорта, ликвидировав Госдепартамент морского и речного транспорта при Минтранссвязи ("Укрморречфлот"). Согласно постановлению, Госадминистрация морского и речного транспорта является правительственным органом, который действует в системе Минтранссвязи и выступает правопреемником Госдепартамента морского и речного транспорта. Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства при этом ликвидируется.

Этим же постановлением правительство утвердило положение о Государственной администрации морского и речного транспорта, согласно которому, "Укрморречфлот" ответственен перед Кабмином, подотчетен и подконтролен Минтрансу.

25 марта 2009 г. правительство назначило Владимира РАБОТНЕВА первым заместителем министра транспорта и связи Украины, сместив его с должности заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации морского и речного транспорта ("Укрморречфлот"). На должность заместителя министра транспорта и связи – главы "Укрморречфлота" правительство назначило Михаила ЧУБАЯ, который до назначения занимал должность генерального директора акционерной судоходной компании (АСК) "Укрречфлот".