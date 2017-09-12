Новую взлетку в Одессе можно построить за 18 месяцев - эксперт

Президент Украины дал поручение Кабинету Министров и профильным государственным ведомствам построить новую взлетно-посадочную полосу в Одесском аэропорту до конца 2019 года. Первые 500 млн грн будут выделены уже до конца текущего года.

По мнению эксперта авиационной отрасли, главного редактора интернет-портала «Авиабиз» Богдана Долинце гарантии Петра Порошенко о строительстве новой взлетно-посадочной полосы внушают оптимизм, что проект будет реализован до конца 2019 года без сбоев с выделением финансирования.

«Строительство взлетно-посадочной полосы в Одессе является стратегическим направлением в государственной программе развития аэропортов Украины. Если не будет сбоев с выделением денег, полосу можно сделать за 18-20 месяцев «под ключ», - говорит эксперт.

На строительство новой взлетно-посадочной полосы со всеми инфраструктурными объектами Одесского аэропорта заложено около 2 млрд грн. До конца текущего года планируется выделить 500 млн грн. Остальная часть средств поступит в следующем и 2019 годах. По поручению Петра Порошенко, новая полоса должна быть введена в эксплуатацию через два года.

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По словам Богдана Долинце, с момента начала работ международная популярность Одесского аэропорта вырастет. Этому поспособствует и факт того, что реализация проекта находится под личным контролем Петра Порошенко.

«Новая полоса позволит международным компаниям использовать средние и большие самолеты, а значит и рассматривать возможность полетов в аэропорт Одессы. Подчеркну, что заинтересованность воздушными воротами Южной Пальмиры очень высока среди крупнейших международных авиаперевозчиков. Единственным фактором, который их сдерживает от полетов являлется устаревшая взлетно-посадочная полоса, которая не позволяет принимать широкофюзеляжные пассажирские и грузовые дальнемагистральные лайнеры. Как только, начнется процесс строительства, который будет проходить под личным контролем Президента Украины, международные перевозчики начнут запрашивать технические характеристики полосы, условия обслуживания. А уже на завершающей стадии строительства будут заключаться контракты. Это положительно повлияет на рост пассажиропотока и объемов перевозимых грузов», - говорит Долинце.

Как известно, 8 сентября 2017 года, на месте строительства новой взлетно-посадочной полосы, премьер-министр Украины и губернатор Одесской области в торжественной обстановке заложили символическую капсулу с посланием для следующих поколений.

Протяженность полосы составит 2800 метров. ВПП будет включать комплекс рулевых дорожек и оборудование, обеспечивающее заход на посадку по категории III-а (ІКАО). Под строительство выделен земельный участок, получено заключение экспертизы проектно-сметной документации, утвержден титул строения. Несущая способность новой полосы будет вдвое больше действующей (классификационное число способности покрытия (PCN) новой полосы – 64 против 35 существующей).