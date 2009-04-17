Плата за прохождение шлюзами Днепровского каскада удвоена

Правительство в два раза повысило размеры платы за прохождение судов шлюзами Днепровского каскада. Текст соответствующего постановления от 15 апреля №350 2009 года размещен на сайте правительства.

Согласно документу, в частности, ставки платы за прохождение Киевского, Каневского, Кременчугского, Днепродзержинского шлюзов для судов модуля до 2 тыс. куб. м в заграничном плавании повышаются в 2 раза – до 688 грн. за 1 судно (в льготном режиме – до 424 грн.), объемом 2-4 тыс. кв. м – до 1060 грн. (582 грн. – по льготам), 4-10 тыс. кв. м – до 1378 грн. (738 грн.), свыше 10 тыс. – 1692 грн. (950 грн.).

Для Запорожского шлюза ставки в заграничном плавании повышены, соответственно, по объему судов до 2856 грн. (1588 грн. – по льготам), 4234 грн. (2382 грн.), 5610 грн. (3174 грн.), 6988 грн. (3970 грн.) за 1 судно. Для Каховского шлюза ставки также повышены в 2 раза за проход одного судна, соответственно, до 1852 грн. (1058 грн. – в льготном режиме), 2752 грн. (1588 грн.), 3704 грн. (2118 грн.), 4660 грн. (2648 грн.).

Также в два раза повышены ставки для судов в каботажном плавании. Для Киевского, Каневского, Кременчугского, Днепродзержинского шлюзов по объемам соответственно ставки повышена до 214 грн. (158 грн. – по льготам), 318 грн. (214 грн.), 424 грн. (268 грн.), 476 грн. (318 грн.). Также в каботажном плавании для Запорожского шлюза ставки повышены в соответствии с объемами судов до 528 грн. (318 грн.), 846 грн.(528 грн.), 1060 грн. (636 грн.), 1378 грн. (846 грн.), для Каховского – до 424 грн. (214 грн.), 528 грн. (318 грн.), 742 грн. (424 грн.), 950 грн. (528 грн.).

Размер платы не включает НДС. Льготный режим предоставляется судам, которые плавают под флагом Украины и государств, с которыми есть международные договоры, предусматривающие предоставление льготного режима.

За прохождение этими шлюзами судов специального и технического флота «Укрводшляха» плата не взимается.