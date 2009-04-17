«Визз Эйр Украина» увеличивает рейсы в Польшу и Германию

«Визз Эйр Украина», первая украинская бюджетная авиакомпания, объявила об изменениях в расписании маршрутов в летний период.

Как сообщили УНИАН в компании, речь идет об увеличении частот рейсов из Украины в Германию и Польшу, что продиктовано ростом пассажирского спроса на эти направления.

В частности, с 13 июня 2009 года «Визз Эйр Украина» будет осуществлять 6 рейсов в неделю между Киевом и Дортмундом (до этого 3 рейса в неделю) и 4 рейса в неделю между Киевом и Катовице (3 рейса до этого). Кроме этого, с 14 мая авиакомпания открывает рейсы из киевского аэропорта «Борисполь» в Анталию. Периодичность этих рейсов изначально составит 3 в неделю, а с 13 июня они станут ежедневными.

В компании также отмечают, что «Визз Эйр Украина» летом будет осуществлять перелеты из Киева в Симферополь два раза в день. Таким образом, пассажирам авиакомпании будет легче планировать свой летний отдых.

В то же время, с 1 мая авиакомпания закрывает рейсы Львов-Лондон, а с 11 мая - Киев-Львов. Как отмечается в сообщении, отмена авиаперелетов между Киевом и Львовом продиктована недостаточным пассажирским спросом на данном направлении; соответственно, в связи с ротацией, из-за отсутствия рейсов из Киева во Львов перелеты на маршруте Львов-Лондон осуществляться не будут.

«Говоря об отмене отдельных рейсов из Львова, пересмотреть свои планы нас заставили высокие аэропортовые сборы и недостаточное подтверждение того, что данный аэропорт хочет и способен содействовать нашему потенциальному росту. Важно понимать, что сборы во Львове почти такие же, как в «Борисполе», а рынок здесь, несомненно, меньше», - пояснила член совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР.

По данным компании, билеты на указанные рейсы «Визз Эйр Украина» реализуются по ценам, начиная от 174 грн. на внутренние и международные рейсы (в одну сторону, с учетом всех налогов и сборов).

Напомним, ранее компания объявляла цены на полеты в Германию и Польшу от 199 грн., на внутренних рейсах – от 79-99 грн.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест. За первые 6 месяцев работы в 2008 году перевезла около 130 000 пассажиров. В январе 2009 г. авиакомпания вышла на третье место по объемам перевозок в киевском международном аэропорту «Борисполь».