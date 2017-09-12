"Укрзализныця" ожидает получить 140 миллионов прибыли

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" ожидает по итогам января-августа 2017 года получить чистую прибыль в размере 140 миллионов гривень. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и.о. председателя правления ведомства Евгения Кравцова.

При этом в сообщении не указан размер чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.

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"По его словам (Кравцова - УНИАН), чистая прибыль общества ожидается на уровне 140,3 миллиона гривень. За 8 месяцев уплачено в бюджет и государственные целевые фонды налогов и обязательных платежей 11,2 миллиарда гривень - это на 1,6 миллиарда гривень, или на 17,3%, больше, чем за соответствующий период 2016 года", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 8 месяцев 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рабочий парк вагонов вырос на 10,2% и составил более 130,7 тысячи единиц.

Кроме того, за январь-август 2017 года "Укрзализныця" освоила 4,95 миллиарда гривень капитальных инвестиций, что превышает аналогичный показатель за 8 месяцев 2016 года на 91,8%.

"Выполнены работы по капитальному строительству на 1425,9 миллиона гривень, приобретено и изготовлено основных средств на 1297 миллионов гривень - это в 28 раз больше, чем за 8 месяцев 2016 года, когда сумма составляла всего 46 миллионов гривень. Также приобретено и изготовлено других необоротных активов на сумму 124,5 миллиона гривень, модернизировано основных средств 1,35 миллиарда гривень - на 38,8%, или на 377 миллионов гривень, больше, чем за указанный период в 2016 году. Кроме того, направлено на капитальный ремонт основных средств 754,9 миллиона гривень. Выросла среднемесячная заработная плата железнодорожников на 2000 гривень (на 36,6%) и составляет 7459,2 гривни", – цитирует пресс-служба Кравцова.

Согласно сообщению, доходы от перевозок по сравнению с результатом восьми месяцев 2016 года, выросли на 4 миллиарда гривень, доходы от грузовых перевозок ожидаются в сумме почти 9 миллиардов гривень, а от перевозки пассажиров – ожидается убыток 6,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, 24 мая "Укрзализныця" представила консолидированный финансовый план компании на 2017 год, согласно которому планировала получить 1,2 миллиарда гривень прибыли в 2017 году против 7,3 миллиарда гривень убытка в 2016 году. Однако этот финплан так и не был утвержден.

Позже госкомпания обнародовала доработанный проект консолидированного финансового плана на 2017 год, согласно которому чистая прибыль по итогам года планируется в размере 59,8 миллиона гривень, тогда как ранее этот показатель планировался на уровне 1,2 миллиарда гривень.

После вступления, 9 августа, в должность исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов выразил надежду, что Кабмин утвердит финплан компании на текущий год в течение одного-двух месяцев.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.