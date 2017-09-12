Для езды по ямам: на Днепропетровщине мужчины создали огромный внедорожник (видео)

Мужчины из Никополя самостоятельно переделали 19-летний "Кубик" («Гелендваген») на впечатляющее авто.

Как говорится в сюжете ТСН, превращение длилось полтора месяца. Создатели «чудомобиля» работали ежедневно в мастерской.

При переделывании авто использовались только оригинальные запчасти. По словам мужчин, после такого тюнинга стало легче ездить по ямам. Также переработали салон, он стал шестиместным.

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Мужчины отметили, что переработка автомобилей – это их страсть. В общем в собственном гараже они переделали 78 машин: полсотни из них – это лимузины. Сколько стоит автоапгрейд, мастера не признаются.