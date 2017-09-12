Промышленники призвали Гройсмана заморозить грузовые ж/д тарифы до конца года

Представители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныце" воздержаться от повышения грузовых ж/д тарифов до конца текущего года.

Об этом говорится в письме главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, исполнительного директора УкрФА Сергея Кудрявцева, главы "Укрцемента" Павла Качура и вице-президента "Стекло Украины" Владимира Цветова к премьер-министру, копия которого есть в распоряжении UAprom.

В письме подчеркивается, что вопрос справедливой индексации грузовых ж/д тарифов является одним из наиболее важных для эффективного функционирования "Укрзализныци".

"В то же время мы убеждены, что решать его необходимо не в одностороннем порядке, пользуясь положением государственного монополиста, а в тесном взаимовыгодном сотрудничестве с теми, благодаря кому государственный монополист вообще существует - ведущими грузоотправителями", - подчеркивается в письме.

Как пишет СМИ, промышленники заверили в своей готовности обсуждать возможность взвешенного и умеренного повышения тарифов в 2018 году и в последующих годах. "Но для этого крайне необходимы две вещи: желание руководства "Укрзализныци" идти на действительно конструктивный диалог и полная прозрачность планов развития, инвестиционных программ и фактического использования средств монополиста", - отмечается в документе.

"Наши неоднократные попытки достичь хоть какого-то компромисса с железнодорожниками до сих пор не дали никакого позитивного результата из-за нежелания руководства "Укрзализныци" идти на какие-либо реальные уступки относительно размера и сроков индексации тарифов, создания привлекательных условий для частных инвестиций в подвижной состав, либерализации рынка железнодорожных перевозок за счет допуска частных локомотивов, хотя бы на наиболее проблемные участки, а также реальных шагов относительно увеличения пропускной способности наиболее проблемных участков железнодорожной инфраструктуры", - говорится в документе.

В связи с этим представители профильных ассоциаций обратились к Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныце" воздержаться от повышения грузовых ж/д тарифов до конца текущего года поскольку, по их мнению, для этого нет никаких экономических обоснований. Также промышленники обратили внимание премьера на тот факт, что согласно действующему законодательству подобные действия должны быть предусмотрены в годовом финансовом плане "Укрзализныци" до начала финансового года.

Кроме того, промышленники просят премьера поручить "Укрзализныце" в кратчайший срок подготовить и обсудить с ведущими грузоотправителями проект финансового плана на 2018 год, который согласно закону должен быть утвержден еще до 1 сентября текущего года.

Руководители профильных ассоциаций считают необходимым провести под председательством премьер-министра совещание при участии Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Государственной регуляторной службы, Антимонопольного комитета, железной дороги и представителей крупнейших грузоотправителей по проблемным вопросам взаимодействия с "Укрзализныцей", в том числе относительно индексации железнодорожных тарифов.

По мнению промышленников, "Укрзализныця" должна подготовить детальный отчет относительно использования средств, поступивших благодаря предыдущим индексациям тарифов, относительно фактической рентабельности грузовых перевозок, инвестиционного плана по использованию 7 млрд грн, которые аккумулированы на счетах государственного монополиста.

Также руководители профильных ассоциаций просят главу правительства дать поручение МЭРТ и Министерству инфраструктуры поспособствовать как можно более скорому созданию независимого регулятора - Государственной комиссии по регулированию тарифов на транспорте.

"Считаем, что рассмотрение какой-либо инициативы "Укрзализныци" относительно прямого или опосредованного увеличения грузовых железнодорожных тарифов должно происходить исключительно в прозрачном формате диалога с бизнесом и общественностью, поскольку любой диспаритетный подход может привести к крайне негативным последствиям не только для отдельных отраслей промышленности и АПК, но и для экономики Украины в целом", - резюмируется в письме.

Издание также напоминает, что тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года.