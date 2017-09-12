Глава Одесской ОГА Степанов передал полиции области 77 патрульных авто (фото)
Автомобили Renault Sandero, приобретенные за средства областного бюджета, передали полиции региона для создания мобильных групп реагирования.
Глава Одесской ОГА Максим Степанов выполнил очередной пункт своего Стратегического плана действий на 2017-2019 гг «Умный регион», передав полиции Одесской области 77 патрульных автомобилей. В торжественной церемонии передачи автомобилей, состоявшейся 12 сентября в Одессе, приняли участие глава ОГА Максим Степанов и заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
77 автомобилей Renault Sandero, приобретенные за средства областного бюджета, передали полиции региона для создания мобильных групп реагирования. Таким образом, впервые в Украине потребность в автомобилях для патрульной полиции области будет закрыта на 100% в столь короткие сроки.
По словам руководителя облгосадминистрации, вопрос о закупке транспорта возник по итогам анализа показателей преступности за 2016 год.
«Став губернатором в январе этого года, я столкнулся со многими пугающими процессами в жизни области. И одно из самых страшных – разгул криминалитета. Такого в Одесской области давно уже не было. Люди и в Одессе, и в районах банально боялись выходить на улицу. Решение приобрести эти автомобили я принял еще в начале 2017 года, когда мы с главой областной Национальной полиции Дмитрием Головиным искали выходы из той ужасающей ситуации, которая сложилась в городах и селах области. И я благодарен депутатам облсовета и лично председателю облсовета Анатолию Урбанскому за поддержку. Это решение также вошло в мою стратегию развития Одесской области «Умный регион». Сегодня эти виртуальные автомобили из моих планов стали реальностью. Эти 77 автомобилей для 77 групп быстрого реагирования теперь здесь», - заявил Степанов.
По словам главы ОГА, теперь путь правоохранителей до самых отдаленных уголков области будет занимать 15-17 минут.
Обращаясь к правоохранителям, Степанов заявил: «Эти 77 пар новеньких «крыльев» – для вас. Чтобы могли как Бетмен, появляться там, где это нужно. Пусть эти машины помогают вам в вашей работе – добавят вам скорости и точности. Пусть они создают у тех, кто соблазняется преступными мыслями, ощущение неотвратимости наказания, а у граждан – надежности нашей жизни. Люди хотят жить в спокойствии и безопасности».
Всего полиция области получила 89 автомобилей. Помимо 77 авто за счет областного бюджета, 12 были приобретены за средства одесской городской власти и МВД. Среди них гибридные Mitsubishi Outlander, которые останутся в городе, и три единицы спецтранспорта. Полицейские машины полностью укомплектованы всем необходимым и выйдут на дежурство в ближайшее время.
Как сообщалось, глава Одесской ОГА Максим Степанов в начале года пообещал приобрести 77 автомобилей для групп быстрого реагирования полиции области. В июне 2017 года Максим Степанов вручил полицейским сертификаты на приобретение этих автомобилей. Безопасность в регионе – один из ключевых приоритетов Стратегического плана действий Максима Степанова «Умный регион» на 2017-2019 гг.