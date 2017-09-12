Глава Одесской ОГА Степанов передал полиции области 77 патрульных авто (фото)

Глава Одесской ОГА Максим Степанов выполнил очередной пункт своего Стратегического плана действий на 2017-2019 гг «Умный регион», передав полиции Одесской области 77 патрульных автомобилей. В торжественной церемонии передачи автомобилей, состоявшейся 12 сентября в Одессе, приняли участие глава ОГА Максим Степанов и заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

77 автомобилей Renault Sandero, приобретенные за средства областного бюджета, передали полиции региона для создания мобильных групп реагирования. Таким образом, впервые в Украине потребность в автомобилях для патрульной полиции области будет закрыта на 100% в столь короткие сроки.

По словам руководителя облгосадминистрации, вопрос о закупке транспорта возник по итогам анализа показателей преступности за 2016 год.

«Став губернатором в январе этого года, я столкнулся со многими пугающими процессами в жизни области. И одно из самых страшных – разгул криминалитета. Такого в Одесской области давно уже не было. Люди и в Одессе, и в районах банально боялись выходить на улицу. Решение приобрести эти автомобили я принял еще в начале 2017 года, когда мы с главой областной Национальной полиции Дмитрием Головиным искали выходы из той ужасающей ситуации, которая сложилась в городах и селах области. И я благодарен депутатам облсовета и лично председателю облсовета Анатолию Урбанскому за поддержку. Это решение также вошло в мою стратегию развития Одесской области «Умный регион». Сегодня эти виртуальные автомобили из моих планов стали реальностью. Эти 77 автомобилей для 77 групп быстрого реагирования теперь здесь», - заявил Степанов.

По словам главы ОГА, теперь путь правоохранителей до самых отдаленных уголков области будет занимать 15-17 минут.

Обращаясь к правоохранителям, Степанов заявил: «Эти 77 пар новеньких «крыльев» – для вас. Чтобы могли как Бетмен, появляться там, где это нужно. Пусть эти машины помогают вам в вашей работе – добавят вам скорости и точности. Пусть они создают у тех, кто соблазняется преступными мыслями, ощущение неотвратимости наказания, а у граждан – надежности нашей жизни. Люди хотят жить в спокойствии и безопасности».

Всего полиция области получила 89 автомобилей. Помимо 77 авто за счет областного бюджета, 12 были приобретены за средства одесской городской власти и МВД. Среди них гибридные Mitsubishi Outlander, которые останутся в городе, и три единицы спецтранспорта. Полицейские машины полностью укомплектованы всем необходимым и выйдут на дежурство в ближайшее время.

Как сообщалось, глава Одесской ОГА Максим Степанов в начале года пообещал приобрести 77 автомобилей для групп быстрого реагирования полиции области. В июне 2017 года Максим Степанов вручил полицейским сертификаты на приобретение этих автомобилей. Безопасность в регионе – один из ключевых приоритетов Стратегического плана действий Максима Степанова «Умный регион» на 2017-2019 гг.