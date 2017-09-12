Лоукостер Wizz Air будет чаще летать со Львова во Вроцлав

Лоукост-авиакомпания Wizz Air намерен с июня 2018 года увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю, сообщили avianews.com в компании.

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В продажу билеты на дополнительную частоту поступят в ближайшие несколько недель.

"Подчеркивая свою приверженность региону, Wizz Air рад продолжать свое продуктивное сотрудничество с международным аэропортом Львов им. Даниила Галицкого и предлагать еще больше новых возможностей в будущем", - заявили в Wizz Air.

Рейс Львов-Вроцлав лоукост запустил 13 апреля 2017 года, вернувшись во Львов после двухлетнего перерыва в полетах.

Сейчас рейсы по данному маршруту выполняются два раза в неделю. С 21 сентября добавится третья частота по средам.

На данный момент Wizz Air также выполняет рейсы из Львова в Берлин.

Ранее полеты из Львова в Лондон, Эйндховен, Берлин, Мемминген, Будапешт, Вроцлав и Краков планировал начать ирландский лоукост Ryanair, однако в июле бюджетник объявил об отказе от выхода на украинский рынок из-за того, что не смог достичь соглашения о полетах с аэропортом «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 29 октября текущего года не будет взимать дополнительную плату за провоз крупной ручной клади (размером 55 на 40 на 23 см) в кабине самолета на всех рейсах Wizz Air.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 142 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 84 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.