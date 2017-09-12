Немецкая авиакомпания отменила около 70 рейсов из-за внезапной болезни пилотов
Air Berlin уверяет, что пассажирам предложат "как можно лучшие альтернативные рейсы".
Немецкая авиакомпания Air Berlin отменила около 70 рейсов во вторник, 12 сентября.
Об этом сообщило информагентство Reuters, пишет Немецкая волна.
Причиной стало "нетипично большое количество сообщений о болезни" от пилотов, заявили в авиакомпании. Отмена рейсов коснулась аэропортов в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге и Кельне.
Air Berlin уверяет, что пассажирам предложат "как можно лучшие альтернативные рейсы".
Ни один профсоюз не заявлял об официальной забастовке, однако газета Bild ранее предупреждала о возможном «бунте пилотов» из-за спора о возможном их переходе к потенциальной компании-покупателю Air Berlin.
В прошлом месяце Air Berlin заявила о банкротстве после того, как крупный акционер авиаперевозчика - Ethiad - прекратил финансирование.
Другая компания, TUIfly, в прошлом году также была вынуждена отменять рейсы из-за того, что многие пилоты одновременно сообщили о проблемах со здоровьем. Их профсоюз тогда заявил, что пилотов беспокоил риск сокращения персонала и урезания зарплат.
Как сообщал УІНАН раньше, лоукост-авиакомпания Wizz Air намерена с июня 2018 года увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю.
В продажу билеты на дополнительную частоту поступят в ближайшие несколько недель. "Подчеркивая свою приверженность региона, Wizz Air рад продолжать свое плодотворное сотрудничество с международным аэропортом Львов им. Даниила Галицкого и предлагать еще больше новых возможностей в будущем", - заявили в Wizz Air.