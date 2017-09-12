Немецкая авиакомпания отменила около 70 рейсов из-за внезапной болезни пилотов

Немецкая авиакомпания Air Berlin отменила около 70 рейсов во вторник, 12 сентября.

Об этом сообщило информагентство Reuters, пишет Немецкая волна.

Причиной стало "нетипично большое количество сообщений о болезни" от пилотов, заявили в авиакомпании. Отмена рейсов коснулась аэропортов в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге и Кельне.

Air Berlin уверяет, что пассажирам предложат "как можно лучшие альтернативные рейсы".

Ни один профсоюз не заявлял об официальной забастовке, однако газета Bild ранее предупреждала о возможном «бунте пилотов» из-за спора о возможном их переходе к потенциальной компании-покупателю Air Berlin.

В прошлом месяце Air Berlin заявила о банкротстве после того, как крупный акционер авиаперевозчика - Ethiad - прекратил финансирование.

Другая компания, TUIfly, в прошлом году также была вынуждена отменять рейсы из-за того, что многие пилоты одновременно сообщили о проблемах со здоровьем. Их профсоюз тогда заявил, что пилотов беспокоил риск сокращения персонала и урезания зарплат.

Как сообщал УІНАН раньше, лоукост-авиакомпания Wizz Air намерена с июня 2018 года увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю.

В продажу билеты на дополнительную частоту поступят в ближайшие несколько недель. "Подчеркивая свою приверженность региона, Wizz Air рад продолжать свое плодотворное сотрудничество с международным аэропортом Львов им. Даниила Галицкого и предлагать еще больше новых возможностей в будущем", - заявили в Wizz Air.