"Укрзализныця" ожидает более 11 миллиардов убытка от пассажирских перевозок

Публичное акционерное общество «Укрзализныця» ожидает получить более 11 млрд грн убытка от пассажирских перевозок в 2017 году.

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Об этом на презентации пятилетней стратегии развития предприятия заявил финансовый директор «Укрализныци» Андрей Рязанцев.

"В этом году мы преодолеем скорее всего 11-миллиардный порог убыточности пассажирских перевозок. Это очень значительные суммы, которые на протяжение многих лет никто никогда не покрывал", - заявил он.

Рязанцев отметил, что в финансовом плане «Укрзализныци» на 2017 год учтено получение всего 10,5 млн грн убытков от пассажирских перевозок. Вместе с тем он подчеркнул, что в последние годы государство не компенсирует «Укрзализныце» убытки, полученные в связи с осуществлением деятельности по перевозке льготников.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 млн грн чистой прибыли против 16 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

В связи с переходом в 2017 году на международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) с украинских стандартов, "Укрзализныця" планирует по итогам года получить более 15 млн грн чистой прибыли.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.