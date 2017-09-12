Азербайджанский лоукостер начал летать из Киева в Баку (фоторепортаж)

В Международном аеропорту «Киев» 12 сентября состоялась презентация новой азербайджанской лоукост-компании Buta Airways и нового рейса Баку-Киев-Баку. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Самолет, на борту которого прилетели в Киев руководство авиакомпании и азербайджанские журналисты, встречали водным салютом в столичном аэропорту.

Согласно сообщению, рейсы авиакомпании Buta Airways будут выполняться на самолётах Embraer 190 дважды в неделю – каждый вторник и среду, в октябре добавится третий рейс по пятницам, а затем рейс в столицу Азербайджана станет ежедневным. Самолет компоновкой эконом класса на 106 кресел, также есть места повышенной комфортности с большим расстоянием для ног.

«Цена билета стартует от 29 евро в одну сторону, в цену входит перевозка ручной клади суммарным размером 75 см. За дополнительный багаж придется доплатить 20 евро. В ближайшее время авиакомпания предложит пассажирам тариф Optimum, который предусматривает провоз ручной клади и багажа. Мы отличаемся от классического лоукоста тем, что на наших рейсах пассажиров кормят, эта услуга не характерна для лоукостеров – пассажирам предлагают воду и бутерброды, также можно дополнительно купить еду на борту в магазине Duty free», - сказал директор авиакомпании Buta Airways Джамиль Манизаде.

Авиакомпания Buta Airways дочка авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", была образована в 2016 году, базируется в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева.