В Кабмине ожидают снижения цен на автогаз до 12 гривень

Розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте Украинской ассоциации сжиженного газа письме Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности в адрес Секретариата Кабинета министров, Министерства экономического развития и торговли, и ряда профильных ассоциаций.

«Учитывая динамику значительного (почти на 25%) снижения оптовых цен на сжиженный газ, есть объективные основания для пропорционального снижения розничных цен на этот вид топлива в кратчайшие сроки… Розничная цена должна снизится приблизительно на такую же величину (как и оптовая – УНИАН): 16,5-4,3=12,2 грн за литр», - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что 6 и 8 сентября состоялись аукционы по продаже автогаза производства двух крупнейших украинских производителей – компаний «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в результате которых оптовые цены снизились до 10,9-11,3 грн за литр (на товар «Укрнафты») и до 12,2-12,7 грн за литр (на газ от «Укргазвыдобування»).

По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, розничные цены на автогаз продолжают снижаться с начала сентября и по состоянию на 12 сентября средняя стоимость этого вида топлива по Украине составила 15,20 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа наблюдался резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены достигали значений 16,49-16,99 грн за литр. Цены на АЗС начали снижаться только с 31 августа.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида горючего.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и к 15 сентября «получить другую ценовую картину».