В Кабмине ожидают снижения цен на автогаз до 12 гривень
По прогнозам Минэнергоугля, розничные цены на автогаз могут снизиться вслед за оптовыми.
Розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр.
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Об этом говорится в опубликованном на сайте Украинской ассоциации сжиженного газа письме Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности в адрес Секретариата Кабинета министров, Министерства экономического развития и торговли, и ряда профильных ассоциаций.
«Учитывая динамику значительного (почти на 25%) снижения оптовых цен на сжиженный газ, есть объективные основания для пропорционального снижения розничных цен на этот вид топлива в кратчайшие сроки… Розничная цена должна снизится приблизительно на такую же величину (как и оптовая – УНИАН): 16,5-4,3=12,2 грн за литр», - говорится в тексте документа.
Также отмечается, что 6 и 8 сентября состоялись аукционы по продаже автогаза производства двух крупнейших украинских производителей – компаний «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в результате которых оптовые цены снизились до 10,9-11,3 грн за литр (на товар «Укрнафты») и до 12,2-12,7 грн за литр (на газ от «Укргазвыдобування»).
По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, розничные цены на автогаз продолжают снижаться с начала сентября и по состоянию на 12 сентября средняя стоимость этого вида топлива по Украине составила 15,20 грн за литр.
Как сообщал УНИАН, во второй половине августа наблюдался резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены достигали значений 16,49-16,99 грн за литр. Цены на АЗС начали снижаться только с 31 августа.
По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида горючего.
29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и к 15 сентября «получить другую ценовую картину».