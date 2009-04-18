Гриневецкий: Украина теряет позиции на Дунае

Киев. 18 апреля. УНИАН. Стремительное развитие молдавской портовой инфраструктуры и отсутствие надлежащего финансирования украинских транспортных проектов приводит к тому, что Украина теряет торговые позиции на Дунае, пишет в статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 14 (742) 21 - 28 апреля) первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

«Медленно, но верно наша страна теряет свои позиции на Дунае, а в перспективе - и в Черноморском регионе. А ведь совсем недавно Украина вполне небезосновательно делала заявку на региональное лидерство в Причерноморье», - убежден народный депутат.

Причину этому он видит в быстром развитии молдовского портового комплекса Джурджулешть.

«Благодаря портовому комплексу Джурджулешть Молдова получила выход к морю, - констатирует С.ГРИНЕВЕЦКИЙ. - Вначале был пущен в строй нефтяной терминал, недавно открыт первый пассажирский порт. Ожидается, что в ближайшее время начнет работу зерновой терминал».

По его словам, власти Молдовы собираются и далее быстрыми темпами развивать транспортную инфраструктуру в данном регионе.

«Молдавская сторона также заявляет, что в дальнейшем необходимо принимать меры по развитию инфраструктуры, связанной с работой порта. В частности, должна быть построена автомагистраль, которая свяжет Джурджулешть со всей страной, а также аэропорт и промышленный парк», - отмечает С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

В то же время, по словам депутата, украинские порты испытывают не только давление со стороны нового конкурента, но и проблемы с транспортной инфраструктурой.

«Украинские же порты, помимо появления нового конкурента, сталкиваются с проблемой надежного транспортного сообщения. Молдова продолжает демонстрировать отсутствие желания идти на уступки Украине в вопросе передачи в украинскую собственность земельного участка под автомобильной дорогой Одесса - Рени в районе села Паланка», - подчеркнул он.

При этом украинские власти делают крайне мало для улучшения ситуации, убежден депутат.

«Комплексной программой развития украинского Придунавья предусматривалось строительство этой автомагистрали в обход молдовской территории. Но финансирование программы было свернуто в 2005 году, - напомнил С.ГРИНЕВЕЦКИЙ. - Указом Президента Украины от 15 января 2008 года «О неотложных мерах по развитию юго-западной части Одесской области» также планировалось создание этой автотрассы, но, увы, за год было сделано крайне мало».