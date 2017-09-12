"Укрзализныця" из-за Саакашвили может изменить таможенный контроль в поездах

Во время попытки экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, пересечь польско-украинскую границу на поезде сообщением «Перемышль - Киев» госкомпания "Укрзализныця" не имела права пускать его на борт, заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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"Укрзализныця" не имела права вообще пускать его на борт", - сказал Кравцов, добавив, что при задержке поезда с Саакашвили действия со стороны персонала компании были абсолютно законными.

"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции, мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека. Что касается последствий на сегодняшний день, мы заявили, что проведём компенсации пассажирам", - сказал он.

По словам Кравцова, в связи с упрощенным осуществлением таможенного контроля участились случаи, когда лица, не имеющие права въезда в Украину, пытаются это сделать и их снимают с поезда после прохождения границы.

Он отметил, что в связи с инцидентом с Саакашвили «Укрзализныця» намерена пересмотреть порядок таможенного контроля на международных поездах «Интерсити».

"Конкретно по этому поезду «Интерсити» - в нем действует отдельный порядок таможенного контроля, он осуществляется во время движения. Это экспериментальная модель, которая была введена, чтобы пассажиры имели больше комфорта и быстрее преодолевали границу. Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров", - сказал и. о. председателя правления "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, поезд «Интерсити», в котором пытались отправиться в Украину лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован в польском городе Перемышль. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права на въезд в Украину.

«Укрзализныця» заявила, что Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, а других пассажиров этого поезда доставят в Украину автобусами.

Саакашвили добрался до польско-украинской границе на автобусе и пересек ее в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.