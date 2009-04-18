Чистая прибыль Google Inc выросла до 1,42 млрд долл.

Прибыль Google Inc превысила ожидания аналитиков, благодаря мерам по ограничению расходов, однако руководство говорит о сохранении сложной ситуации на рынке.

«Google в полной степени чувствует последствия (кризиса). Пользователи продолжают искать, но меньше покупают. В итоге это означает меньшую прибыль от рекламы», - сказал исполнительный директор компании Эрик Шмидт.

Чистая прибыль крупнейшего поисковика за три месяца, окончившихся 31 марта 2009 года составила 1,42 миллиарда долл. или 4,49 долл. на акцию, по сравнению с 1,31 миллиарда долл. или 4,12 долл. на акцию годом ранее.

Выручка компании составила 5,51 миллиарда долл., что на 6% выше показателя аналогичного периода 2007-2008 гг., однако на 3% ниже четвертого квартала 2008 года. В целом показатель соответствовал прогнозам Уолл-стрит, передает Reuters.