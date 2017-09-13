Кравцов представил стратегию развития "Укрзализныци" на 2017-2021 годы

"И.о. главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов 12 сентября во время круглого стола с участниками транспортного рынка по стратегии развития компании представил программу развития «УЗ» на 2017-2021 годы.

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Кравцов определил пять главных стратегических целей развития «УЗ», среди которых повышение эффективности корпоративного управления, повышение экономической эффективности компании и финансовой стабильности, развитие качественных грузовых перевозок по территории Украины, а также повышение привлекательности компании для сотрудников и партнеров.

Кравцов отметил, что корпоративная реформа является ключевым моментом для обеспечения эффективного управления компанией, и уже на этой неделе будет проведен тендер на привлечение консультанта из числа ведущих международных компаний, который поможет реализовать реформу для «УЗ».

«Этот процесс происходит с тесным сотрудничеством с ЕБРР и Кабинетом Министров Украины. Я надеюсь, что будет соответствующее решение правительства в течение последующих нескольких недель относительно создания координационного центра по корпоративной реформе «УЗ», — отметил Кравцов.

Кроме того, согласно стратегии развития «Укрзализныци» до 2021 года планируется 5,9 млрд долларов капитальных инвестиций, из которых 4 млрд долларов пойдет на обновление подвижного состава, в частности модернизацию и приобретение нового.

«Чтобы обновить железнодорожный подвижный состав и инфраструктуру, необходимо привлекать инвестиции на уровне около 1 млрд долларов в год», — добавил и.о. главы «Укрзализныци».

Также Кравцов сообщил, что впервые компания готова обсуждать финансовый план с бизнесом, а не только властью. «Мы открыты для бизнеса в тех направлениях, где осуществляем модернизацию и капитальные инвестиции. Надеемся найти консенсус. Готовы открыто показать, куда будем вкладывать средства от индексации тарифов на грузовые перевозки. Готовы и в дальнейшем совершенно открыто обсуждать наши расходы, идти на активный диалог. Нам нечего скрывать, есть три направления инвестиций: инфраструктура, персонал, вагоны и тяговый подвижной состав. Мы готовы работать совместно с рынком», — отметил Евгений Кравцов.