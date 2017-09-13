Руководство аэропорта "Жуляны" хочет видеть Ryanair у себя

В международном аэропорту Киев (Жуляны) уверены, что лоукостер Ryanair будет летать в них. Об этом заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью изданию "Бизнес".

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"Мы всегда готовы к переговорам с любой авиакомпанией, в том числе и к продолжению диалога с Ryanair. Я думаю, что рано или поздно ирландский перевозчик будет осуществлять рейсы и в аэропорт Киев. По крайней мере, вероятность этого очень велика. Мы найдем формулу, которая устраивает и нас, и Ryanair", - заявил Костржевский.

Напомним, когда Ryanair начала искать возможности выйти на рынок Украины и предложила Жулянам снизить пассажирский сбор в 7 долларов, аэропорт быстро вышел из переговорного процесса.

"Можно было серьезно обсуждать уровень хотя бы в 21-22 доллара", - говорил тогда Костржевский.

В интервью он также отметил, что достижение компромисса не может быть максимально выгодным для каждой из сторон - всем приходится последовательно идти на уступки для достижения результата.

С Ryanair переговоры длились всего три-четыре месяца, хотя обычно достижение договоренностей с авиакомпаниями такого уровня занимает около года.

"Например, переговоры с Wizz Air тянулись более двух лет. Они проходили различные стадии, специально "под Wizz Air" был утвержден приказ Мининфраструктуры о скидках к аэропортовым сборам (по принципу "больше летаешь и перевозишь - большую скидку получаешь")", - сказал он.

"Именно благодаря тому, что каждая из сторон по десять раз взвешивала плюсы и минусы, компромисс был достигнут. Могу сказать следующее: если бы тарифы Ryanair озвучила в ходе переговоров, были применены к Wizz Air тогда, ни один банк не дал бы нам кредит, аэропорт не мог бы развиваться, терминалы не были бы построены", - сказал Костржевский.

Также он сообщил, что сейчас аэропорт Киев ведет переговоры с более чем двумя десятками авиакомпаний, среди которых есть и лоукостер. Это компании, которые уже летают в Жуляны, но хотят увеличить сетку маршрутов и частоту полетов, а также новые субъекты.

Как сообщал УНИАН, 10 июля компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.