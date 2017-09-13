Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" с прибылью более 60 миллионов

Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план публичного акционерного общества "Укрзализныця" на текущий год с показателем чистой прибыли в размере 62,9 млн грн и повышением тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 сентября.

Так, согласно утвержденному финплану, "Укрзализныця "планирует в этом году получить 80,6 млрд грн доходов, а также освоить 16 млрд грн капитальных инвестиций.

Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне более 76 млрд грн, а остальное - доходы от других видов деятельности.

Расходы от деятельности «Укрзализныци» на 2017 год запланированы в сумме 80,5 млрд грн.

Кроме того, компания намерена в 2017 году уплатить 17 млрд грн обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

Согласно консолидированному финансовому плану "Укрзализныци", индексация тарифов на 22,5% на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны состоится в октябре 2017 года, а индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году не предусмотрена.

Как сообщал УНИАН, 24 мая «Укрзализныця» представила консолидированный финансовый план компании на 2017 год, согласно которому планировала получить 1,2 млрд грн прибыли в 2017 году против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году. Однако этот финплан так и не был утвержден.

Позже госкомпания скорректировала финплан на 2017 год с уменьшением чистой прибыли до 60 млн с 1,2 млрд грн

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.