МАУ с 1 мая запустит рейсы между Киевом и Дели

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 мая 2018 года запустит прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Дели (Индия).

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Согласно сообщению авиакомпании, новые рейсы будут выполняться три раза в неделю, а с 7 июня интенсивность полетов увеличится до 4 рейсов в неделю.

В сообщении отмечается, что рейсы будут выполняться с вылетом из Киева в понедельник, вторник, четверг, пятницу в 11:00, а в обратном направлении - во вторник, среду, пятницу и субботу в 11:40, продолжительность полета составит 6,5 часа.

В пресс-службе отметили, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767-300 с тремя классами обслуживания – бизнес, премиум эконом и экономическим – в/из Международного аэропорта Дели (Indira Gandhi International).

Цена билета экономического класса в одну сторону с учетом всех сборов и налогов составит: из Киева от 14 849 гривень (цена может меняться в зависимости от колебаний курса гривны к доллару США), из Дели – от 529 долларов.

"Дели станет пятым дальнемагистральным маршрутом в сети МАУ и вторым пунктом, соединяющим Украину со странами Индийского субконтинента. Мы рады, что воздушное сообщение между Киевом и Дели, прерванное в 2013 году, будет наконец восстановлено. Открытие новых маршрутов в восточном направлении будет способствовать развитию хаба в Международном аэропорту "Борисполь" и поможет Украине выгодно использовать свое географическое положение и в полной мере реализовывать свой транзитный потенциал", - отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

В пресс-службе отметили, что расписание составлено таким образом, чтоб в Международном аэропорту "Борисполь" обеспечить оптимальные стыковки с сетью внутренних рейсов МАУ в/из Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Ивано-Франковска и Черновцов, а также предложить пассажирам из стран Европы и Азии удобную схему транзита через Киев.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля 2018 года, в период летней навигации, "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запустит регулярные рейсы по маршруту Киев - Каир (Египет).

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".