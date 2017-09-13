"Укрзализныця" запустит систему распределения грузовых вагонов

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" запустит в ноябре 2017 года автоматизированную систему распределения свободных грузовых вагонов для выполнения грузоперевозок. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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"Автоматизированная система - это наиболее действенный способ ответить рынку прозрачно и честно, как распределяются грузовые вагоны. Сегодня все зерновозы уже в компьютере. До конца этого года автоматизированно будет распределяться также весь парк полувагонов. Первая очередь - в ноябре", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В пресс-службе напомнили, что IT-систему автоматического распределения вагонов "Управление пересылкой пустых вагонов" (АС "УППВ") "Укрзализныця" ввела в конце прошлого года.

"Первый подвижной состав, который распределяется автоматизированно, - цементовозы и крытые вагоны, пока к ним добавились и зерновозы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, еще в начале августа 2016 года "Укрзализныця" сообщила о намерении автоматизировать систему распределения грузовых вагонов с целью исключения из этого процесса человеческого фактора, который несет в себе коррупционные риски. Тогда же руководство "Укрзализныци" заявило, что пилотный проект по внедрению этой системы будет начат уже до конца 2016 года. Так, 28 декабря прошлого года компания начала тестировать первую очередь системы на цементовозах и крытых вагонах, что составляет примерно 10% имеющегося парка.

Грузоперевозчики неоднократно обращались к Министерству инфраструктуры и к "Укрзализныце" с просьбой открыть реестр свободных вагонов, отмечая, что закрытость этой системы служит почвой для коррупции.

Также многие участники рынка жаловались на систематическую нехватку вагонов "Укрзализныци", что может привести к срыву сроков внешних контрактов и ставит под угрозу выполнение государственных экспортных программ в целом.