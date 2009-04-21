Airbus закупит титан у России

Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" подписала контракт с ведущей европейской авиастроительной компанией Airbus на поставку титана до 2020 года на сумму 4 млрд. долларов, сообщает Би-би-си.

Это самый крупный в истории Airbus контракт, заключенный с Россией.

Соглашение было подписано в Москве Сергеем Чемезовым, главой госкорпорации "Ростехнологии", в состав которого входит "ВСМПО-Ависма", и исполнительным директором Airbus Томом Эндерсом.

На подписании контракта, договоренность о котором была достигнута в июле прошлого года, присутствовали российский премьер-министр Владимир Путин, а также послы стран-акционеров Airbus - Германии, Испании и Франции.

По словам Тома Эндерса, это "важная стратегическая сделка".

Путин, в свою очередь, заявил, что Москва намерена и дальше расширять сотрудничество с Европейской аэрокосмической и оборонной группой EADS, дочерней компанией которой является Airbus.

По его словам, "в стоимостном объеме" сотрудничество с участниками этого европейского консорциума с середины 1990-х годов увеличилось более чем в 20 раз.

По данным Путина, российская компания будет удовлетворять потребности Airbus в титане почти на 60%.

Контракт предусматривает поставку титановой продукции, используемой в производстве лайнеров Airbus, в том числе и самолетов нового поколения A350 XWB.

Долгосрочные контракты с Airbus и Boeing

По словам Сергея Чемезова, подписание соглашения говорит о том, что Россия "способна выходить на мировой рынок с высокотехнологичной продукцией и является одним из ведущих мировых игроков в аэрокосмической отрасли".

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана и главный поставщик титановой продукции для Airbus и EADS. Около 70% изделий российской корпорации идет на экспорт.

"ВСМПО-Ависма" остается главным поставщиком титана и для главного конкурента европейского концерна - американской корпорации Boeing, с которой Россия в конце 2007 года подписала контракт на сумму более миллиарда долларов.

По условиям сделки, "ВСМПО-Ависма" с 2011 по 2015 годы будет поставлять США изделия из титана, которые будут применять, в частности, при строительстве нового пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner.