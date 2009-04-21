General Motors готов подарить Opel

General Motors выразил готовность расстаться с Opel практически безвозмездно. Однако согласно условиям сделки тот, кому достанется дочка GM, должен будет вложить в предприятие сотни миллионов евро, сообщает Немецкая волна.

Американская компания General Motors не требует денег за свое дочернее предприятие – автоконцерн Opel. Вместо этого, как сообщила в понедельник, 20 апреля, британская газета Finanсial Times, GM откажется от Opel в пользу того инвестора, который готов вложить в кризисное предприятие не менее 500 миллионов евро. На тех же условиях GM готов расстаться и с другим дочерним предприятием – шведской фирмой Saab.

В приобретении Opel заинтересованы шесть инвесторов

Finanсial Times со ссылкой на шефа GM Фрица Хендерсона утверждает, что желание приобрести Opel высказали как минимум шесть потенциальных покупателей. Имена инвесторов глава американского автоконцерна назвать отказался. В то же время итальянский концерн Fiat опроверг слухи о том, что они заинтересованы в слиянии с Opel.

Как пишет FT, с большой долей вероятности General Motors уступит свои дочерние предприятия Opel и Saab немецкому инвестору. Помимо этого GM надеется получить от правительства Германии и других европейских государств, заинтересованных в спасении Opel от банкротства, государственные гарантии на общую сумму 3,3 миллиарда евро.

На сегодняшний день General Motors уже получил от американского правительства 13,4 миллиарда долларов. Администрация США требует от правления автоконцерна представить окончательный план санации до конца мая.