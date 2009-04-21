Винский: у Минтранссвязи кризиса не будет

В отраслях Министерства транспорта и связи кризиса не будет, заявляет руководитель ведомства Иосиф ВИНСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, на брифинге в Днепропетровске 17 апреля он сказал: «Будет спад производства, ведь это мировая тенденция. Но у нас в отрасли выплачивается заработная плата и выполняются финансовые планы предприятий”.

По словам И.ВИНСКОГО, все отрасли, которые подчинены Министерству транспорта и связи, настроены лишь на развитие и на увеличение производства, а не на ожидание, когда закончится мировой кризис.

«Я предупредил руководителей предприятий: если будут убытки, то кризис или не кризис, но - «до свидания». Мы должны уметь работать даже в такое сложное время и двигаться вперед», - отметил И.ВИНСКИЙ.